Torna la Carta Dedicata a Te: accessibile da settembre, i dettagli

A partire dal 1° settembre 2024, torna la Carta Dedicata a Te, una social card pensata per fornire sostegno economico alle famiglie a basso reddito. Questa nuova edizione, rispetto a quella precedente, offre un contributo più elevato e prevede una procedura di assegnazione più semplice.

La Carta Dedicata a Te è rivolta ai nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) pari o inferiore a 15.000 euro. Per il 2024, il governo ha stanziato fondi per un totale di 676 milioni di euro, consentendo di offrire un contributo di 500€ per famiglia, un aumento rispetto ai 459€ della versione precedente.

La social card può essere utilizzata esclusivamente per acquistare prodotti alimentari, carburante e abbonamenti per il trasporto pubblico locale, permettendo così alle famiglie di coprire le spese essenziali.

Le principali novità e le procedure per ottenere la Carta Dedicata a TE

Una delle principali novità di quest'anno riguarda la procedura di assegnazione. I cittadini non dovranno presentare alcuna domanda per ottenere la carta, poiché sarà l'INPS a identificare i beneficiari basandosi sulle dichiarazioni dei redditi. I Comuni riceveranno poi l'elenco delle persone ammissibili e le contatteranno per fornire indicazioni su come ritirare la carta presso gli uffici postali.

Per ritirare la carta, i cittadini dovranno recarsi in un ufficio postale con un codice identificativo, che sarà fornito dal Comune, insieme al codice fiscale e a un documento di identità valido. I fondi erogati attraverso la carta dovranno essere spesi entro il 28 febbraio 2025, mentre il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2024.

Ecco un riassunto delle novità e di cosa c'è da sapere:

Destinatari : famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro.

: famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro. Importo : 500 euro per famiglia.

: 500 euro per famiglia. Utilizzo : acquisti di beni alimentari, carburante e abbonamenti ai trasporti pubblici.

: acquisti di beni alimentari, carburante e abbonamenti ai trasporti pubblici. Procedura : assegnazione automatica da parte dell'INPS, ritiro presso uffici postali.

: assegnazione automatica da parte dell'INPS, ritiro presso uffici postali. Scadenze: utilizzo entro il 28 febbraio 2025, primo pagamento entro il 16 dicembre 2024.

Per ulteriori dettagli, si può visitare il sito web di Poste Italiane.