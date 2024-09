Torna il 5% di interesse con SelfyConto Medionalum: ecco come averlo

Nostalgia di un ottimo tasso d’interesse che aumenti i risparmi? Banca Mediolanum ha pensato proprio a questo, reintroducendo il 5% di interesse annuo lordo sulle somme vincolate per sei mesi. Devi aprire il conto SelfyConto per usufruirne. Non temere: questo conto offre una serie di vantaggi davvero unici.

Innanzitutto, è a canone zero per 12 mesi e per tutti coloro che devono ancora compiere 30 anni. Anche i prelievi in zona Euro sono a zero spese. Infine è inclusa la carta di debito.

Come ottenere il 5% di interesse: semplici passaggi per grandi risparmi

Mediolanum ha sempre guardato al futuro. Grazie all'app proprietaria puoi gestire autonomamente il tuo conto, senza dover mai mettere piede in filiale. Dall’app puoi aprire anche il conto: ti basta avere un documento d'identità, il codice fiscale e un'email valida. Se hai lo SPID, la procedura diventa più veloce.

La banca offre anche la possibilità di aumentare i propri risparmi tramite il conto deposito legato a SelfyConto. Il rendimento è tornato nuovamente al 5%; dovrai soltanto accreditare lo stipendio sul conto e vincolare una somma per sei mesi. Alla fine del periodo, ti verranno accreditati gli interessi maturati. Stessa cosa se decidi di svincolare la somma prima dei 6 mesi.

In cerca di un conto che ti faccia fare il pieno di vantaggi senza il rischio di spese nascoste? SelfyConto è la risposta. Risparmi incredibili, canone di gestione azzerato e il 5% di interesse annuo lordo: è l’offerta che stavi aspettando! Quindi, se vuoi massimizzare i tuoi risparmi, adesso sai cosa devi fare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.