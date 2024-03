Tor: WebTunnel imitano traffico HTTPS per eludere la censura

Tor Project ha introdotto ufficialmente WebTunnel. Si tratta di nuovo tipo di bridge progettato specificamente per aiutare a aggirare la censura mirata alla rete Tor nascondendo le connessioni. I bridge Tor sono relè non elencati nella directory Tor pubblica che mantengono le connessioni Tor anche dove queste vengono sono bloccate. Alcuni paesi, come Cina e Iran, hanno trovato modi per rilevare e bloccare tali connessioni. L'organizzazione risolve il problema con i bridge obfsproxy. Il nuovo WebTunnel, ispirato al proxy resistente alla sonda HTTPT, adotta però un approccio diverso. Rende difficile bloccare le connessioni Tor garantendo che il traffico si confonda con il traffico web crittografato HTTPS. Considerando che bloccare HTTPS significherebbe bloccare anche la maggior parte delle connessioni ai servizi web, vengono consentite anche le connessioni WebTunnel. Ciò permette di aggirare la censura negli ambienti di rete con elenchi di protocolli consentiti e politiche di rifiuto per impostazione predefinita.

Tor: come attivare il bridge WebTunnel su browser

In un comunicato ufficiale, Tor ha spiegato il funzionamento del WebTunnel. Secondo l’organizzazione, questo “funziona avvolgendo la connessione del payload in una connessione HTTPS simile a WebSocket, apparendo agli osservatori della rete come una normale connessione HTTPS (WebSocket). Quindi, per un osservatore senza la conoscenza del percorso nascosto, sembra semplicemente una normale connessione HTTP a un server di pagine web che dà l'impressione che l'utente stia semplicemente navigando sul web”. Per poter utilizzare un bridge WebTunnel, è necessario ottenere gli indirizzi dei bridge. In seguito, bisogna aggiungerli manualmente a Tor Browser per desktop. Basta aprire il browser e recarsi sulle preferenze di connessione. Fatto ciò, cliccare su “Aggiungi un bridge manualmente” e aggiungere gli indirizzi del bridge. Infine, bisogna chiudere la finestra di dialogo e cliccare su “Connetti”. Tor sottolinea comunque che durante l'utilizzo di WebTunnel, potrebbero verificarsi alcuni problemi o comportamenti imprevisti.

Tor Project ricorda ancora che, al momento, ci sono 60 bridge WebTunnel ospitati in tutto il mondo. Inoltre, vi sono più di 700 utenti attivi ogni giorno che utilizzano WebTunnel su diverse piattaforme. Tuttavia, sebbene WebTunnel funzioni in regioni come Cina e Russia, Tor Project ha dichiarato che attualmente non funziona in alcune regioni dell'Iran. Come ricordato infine dall’organizzazione: “il nostro obiettivo è garantire che Tor funzioni per tutti. In mezzo ai conflitti geopolitici che mettono a rischio milioni di persone, Internet è diventato fondamentale per noi per comunicare, testimoniare e condividere ciò che sta accadendo in tutto il mondo, per organizzare, difendere le persone diritti e costruire la solidarietà”.