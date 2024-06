Tool per cancellare dati sensibili dal web: la scelta migliore è Incogni

Ogni giorno siamo tormentati da infinite chiamate spam, che sarebbe un eufemismo definire semplicemente “irritanti”. Non solo disturbano la nostra pace, ma rappresentano anche una minaccia per la privacy e la sicurezza, in quanto sempre più spesso celano truffe e phishing. Dunque, come possiamo liberarci di queste intrusioni invadenti? Un’opzione sarebbe il Registro pubblico delle opposizioni, ma come ben sappiamo, a volte non è sufficiente. Allora, perché non rivolgerci a un tool per cancellare dati sensibili dal web come Incogni? Oggi è anche scontato del 50%!

Tool per cancellare dati sensibili dal web: come Incogni fa il lavoro sporco per te

Entriamo nel vivo della questione. Con l’uso massiccio di internet e dei servizi online, disseminiamo i nostri dati personali ovunque: nome, cognome, email, e così via. Alcuni servizi si riservano il diritto, con il nostro benestare ovviamente, di condividere queste informazioni con terze parti. Qui entrano in gioco i broker di dati, che collezionano informazioni da diverse fonti autorizzate. Ora, immaginarsi a contattare uno per uno questi broker sarebbe un incubo. È qui che entra in gioco Incogni.

La vera bellezza di questo tool è nella sua automazione. Invia richieste di cancellazione “opt-out” ai broker di dati, periodicamente, per tenerli lontani dai tuoi dati. Parliamo di numeri di telefono, email, indirizzi, insomma, tutto ciò che può essere sfruttato dalle chiamate spam e altri fastidi. Incogni elenca i database che probabilmente possiedono i tuoi dati e avvia la procedura di rimozione. Puoi monitorare il processo, visualizzando le richieste inviate e completate, nonché quelle che richiedono un intervento manuale.

La serietà di Incogni è dimostrata anche dal rispetto di normative globali come il GDPR e il CCPA. Evidentemente, un servizio di questa levatura non può essere gratuito: l'abbonamento annuale costa 5,99€ al mese (prezzo scontato del 50%), mentre quello mensile 11,98€. Non ti resta che abbonarti a questo tool per cancellare dati sensibili dal web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.