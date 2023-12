Tisane, Thè e acqua calda a portata di SCONTO: Bollitore elettrico Russell Hobbs A PREZZO PROMO

Un bollitore elettrico è un piccolo elettrodomestico progettato per riscaldare l'acqua in modo rapido ed efficiente. Su Amazon oggi è disponibile uno sconto del 21% sul bollitore elettrico Russell Hobbs per un costo finale di 33€.

Il bollitore elettrico Russell Hobbs è in promozione su Amazon

Il bollitore di Russell Hobbs, con una potenza di 2400 W e una capacità ideale di 1 litro, offre un'esperienza di preparazione e bollitura dell'acqua rapida ed efficiente. Il design intelligente comprende un livello dell'acqua visibile, consentendo un controllo preciso della quantità. Le zone di cottura a pressione assicurano un dosaggio accurato, con marcature per 1, 2 e 3 tazze per una personalizzazione ottimale. Grazie alla sua potenza, una tazza di bevanda calda è pronta in soli 50 secondi, soddisfacendo la tua voglia di comfort istantaneo. La praticità è elevata grazie al beccuccio per un versamento perfetto, al coperchio ribaltabile di facile apertura e alla base girevole a 360°. La presa comoda è garantita da un'impugnatura antiscivolo, mentre il pulsante operativo con luce di controllo assicura un utilizzo intuitivo. Il bollitore è dotato di un filtro anticalcare rimovibile e lavabile, contribuendo alla durata e alla manutenzione agevole dell'apparecchio. Con la sua efficienza energetica, consente un risparmio fino al 60% di energia, riflettendo l'impegno di Russell Hobbs per la sostenibilità. Le eleganti superfici in acciaio spazzolato con dettagli neri opachi conferiscono al bollitore un'estetica moderna e raffinata, rendendolo non solo funzionale ma anche un complemento elegante per la tua cucina. Acquista il bollitore Russell Hobbs in sconto su Amazon Su Amazon il bollitore elettrico Russell Hobbs è in sconto del 21% per un prezzo finale di 33€. Approfittane subito e aggiungi questo elettrodomestico alla tua cucina.

