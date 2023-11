Tiny11: rilasciata versione più leggera e con Copilot integrato

Tiny11 basato su Windows 11 versione 23H2 è finalmente disponibile per il download. Si tratta di una mod (quindi versione non ufficiale) di Windows 11 che offre una ISO leggera priva di componenti non necessari e requisiti hardware elevati. Proprio per questo motivo l'installazione richiede circa 8 GB di spazio su disco. Poiché Tiny11 2311 si basa Windows 11 23H2, l’ultima versione del sistema operativo Microsoft, questa contiene tutte le nuove funzionalità introdotte dall’azienda di Redmond, incluso Copilot AI. In quest’ultimo caso è necessario però il download di Microsoft Edge tramite Winget poiché non sono previsti browser preinstallati. Tiny11 include anche il supporto RAR nativo, un cursore del volume riprogettato, controlli RGB nell'app Impostazioni e altro ancora.

Tiny11: cosa prevede la nuova versione di basata su Windows 11 23H2

Tiny11 basata su Windows 11 23H2 è più leggera del 20% rispetto alla versione precedente. Ciò consente agli utenti di recuperare ancora più spazio di archiviazione sull'unità di sistema. Inoltre, è completamente aggiornabile, il che significa che si possono scaricare e installare update cumulativi per mantenere il computer sicuro, ma anche ricevere miglioramenti futuri. Gli utenti che desiderano una versione ancora più leggera possono scaricare Tiny11 Core, che occupa soltanto 3 GB di spazio sul disco. Bisogna comunque notare che, per rendere un'immagine ISO di Windows due volte più piccola dell'originale è necessario rimuovere alcuni componenti, comprese le funzionalità relative a Xbox. Tuttavia, secondo gli sviluppatori, scaricare un titolo Xbox dal Microsoft Store dovrebbe ripristinare le funzionalità di gioco rimosse. Se necessario, è anche possibile aggiungere .NET 3.5 e altre lingue.

Sebbene si tratti comunque di una mod, Tiny11 23H11 non è attivo di default. Per poterlo utilizzare è necessario avere una licenza originale Windows 11 o Windows 10. Inoltre, Microsoft ha recentemente rimosso le vecchie chiavi Windows 7 e 8/8.1, quindi non possono essere usate per attivare le versioni moderne di Windows. Va infine ricordato che utilizzare immagini Windows modificate comporta sempre dei rischi. Bisogna quindi fare sempre attenzione quando si scaricano determinati file ed evitare di effettuare il download da siti sospetti.