Tiny10: Windows 10 sui PC meno prestanti

Dopo il rilascio di Tiny11 avvenuto nelle scorse settimane, da poco è stata resa disponibile pure la nuova relase di Tiny10, una versione “alleggerita” di Windows 10 che può essere installata su tutti quei computer meno recenti o comunque meno prestanti o che non sono capaci di soddisfare i requisiti minimi richiesti per il corretto funzionamento del sistema operativo.

Tiny10 disponibile per i computer meno performanti

Andando più in dettaglio, trattasi di un’iterazione modificata e non ufficiale di Windows 10 che è stata concepita per operare su dispositivi più datati. Al pari della “classica” versione del sistema operativo dell'azienda di Redmond, per funzionare è comunque necessario procedere con l’attivazione tramite product key o licenza digitale.

In merito ai requisiti richiesti, per utilizzare Tiny10 occorre un computer con 5 GB di spazio libero per l'archiviazione. Inoltre, l’architettura supportata è solo x86 (si basa su Windows 10 LTSC 2021). Per effettuare il download del sistema operativo è sufficiente collegarti all’apposita sezione del sito Internet Archive.

È bene essere consapevoli del fatto che non trattandosi di un sistema operativo ufficiale non è escluso che possano presentarsi problemi. Chi vuole evitare intoppi di qualsiasi genere farebbe quindi bene ad evitare pure l’uso di Tiny10.

Per quel che concerne le migliorie che la nuova versione di Tiny10 porta in dote, è sicuramente il caso di segnalare l’inclusione dell’archivio componenti che consente di aggiornare il sistema operativo e aggiungere nuove funzionalità, l’aggiunta del desktop remoto e quella di Windows Defender che fornisce elementi essenziali di sicurezza senza dover necessariamente ricorrere a risorse di terze parti.