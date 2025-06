Tinder: in arrivo Double Date, una funzione che mira a ridurre l'ansia da appuntamento

Il mondo del dating digitale si arricchisce di una nuova funzione: Tinder ha lanciato “Double Date”, un’opzione che promette di cambiare il modo in cui le persone vivono gli incontri online. Cleo Long, responsabile marketing dell’app ha affermato che uscire insieme è sempre più divertente quando si è in compagnia, presentando questa novità che combina socialità e innovazione tecnologica.

Double Date, attualmente disponibile negli Stati Uniti, introduce un nuovo approccio agli incontri, consentendo agli utenti di coinvolgere un amico nella loro esperienza di matchmaking. L’obiettivo? Creare un’atmosfera più rilassata e ridurre l’ansia spesso associata agli appuntamenti individuali. La funzione è accessibile attraverso un’icona dedicata nell’interfaccia principale dell’app, rendendo l’esperienza intuitiva e facilmente integrabile nella routine degli utenti.

Questa nuova funzionalità permette di creare gruppi fino a quattro persone, con profili affiancati che includono fotografie e descrizioni dettagliate. L’interazione si attiva quando una persona di entrambe le coppie mostra interesse reciproco, sbloccando automaticamente una chat di gruppo. Questo approccio punta a facilitare la comunicazione e a rompere il ghiaccio in modo naturale, offrendo agli utenti un’esperienza più dinamica e coinvolgente.

Prima il test poi il lancio

Prima del lancio negli Stati Uniti, Double Date è stato testato in diversi paesi europei, con un focus particolare sui giovani. Questo segmento demografico, sempre più alla ricerca di esperienze condivise, rappresenta il target principale di questa innovazione. L’introduzione di funzioni social è infatti parte di una strategia più ampia di Tinder, che negli ultimi anni ha progressivamente integrato elementi sociali nella sua piattaforma. Tra questi, la condivisione dei dettagli degli appuntamenti con amici e la possibilità di ricevere suggerimenti su potenziali match dal proprio circolo sociale.

Un momento strategico per la piattaforma

La decisione di lanciare questa funzionalità arriva in un momento cruciale per il settore delle app incontri, che si trova ad affrontare una crescente concorrenza e una fase di stagnazione. Con il rilascio globale previsto per luglio, Double Date rappresenta una risposta diretta alla competizione di app specializzate come Doubble e Fourplay.