Tinaba rivoluziona i Conti Deposito: fino al 4% di interesse per te

Tinaba, l'app finanziaria innovativa che sta conquistando il settore, ha lanciato una ghiotta offerta per i nuovi clienti: un tasso di interesse fino al 4% sul Conto Deposito. Questa promozione, estesa fino al 15 luglio, è l'opportunità che stavi aspettando per far crescere i vostri risparmi in modo semplice e conveniente.

Con Tinaba, la digitalizzazione del settore finanziario si traduce in vantaggi tangibili per i suoi utenti. Scaricando l'app Tinaba e aprendo un conto corrente 100% digitale e gratuito, avrai l'opportunità di beneficiare di interessi fino al 4% sul tuo Conto Deposito. E la cosa migliore? Il tuo conto sarà attivo entro poche ore dalla richiesta, offrendovi un accesso immediato a un mondo di opportunità finanziarie.

Alcuni motivi che ti faranno amare Tinaba

Il Conto Deposito Tinaba è progettato per soddisfare le esigenze di coloro che desiderano far crescere i propri risparmi senza complicazioni burocratiche. Una delle caratteristiche più interessanti è l'esenzione dall'imposta di bollo, che ti permetterà non solo di eliminare oneri e spese inutili, ma anche di massimizzare i tuoi guadagni.

Ma le sorprese non finiscono qui, perché Tinaba ti offre la libertà di scegliere la durata del Conto Deposito, con soluzioni personalizzate da sei, dodici, diciotto o ventiquattro mesi. Inoltre, non ci sono limiti sul numero di conti che puoi aprire, offrendoti la flessibilità di gestire i tuoi risparmi come preferisci. E per garantire la massima sicurezza, Tinaba offre una copertura fino a 100 mila euro.

Ma quali sono le soluzioni proposte da Tinaba riguardo il Conto Deposito? Sono due, entrambe allettanti. La prima opzione offre un tasso fisso combinato con un tasso variabile legato all'indice FOI, garantendo fino al 2,5% di interessi (se utente Premium). Inoltre, è possibile svincolare la somma depositata senza penali, permettendoti di avere sempre il controllo dei tuoi fondi.

La seconda opzione è altrettanto interessante, perché avrai la libertà di decidere l'importo del deposito, a partire da soli 1.000 euro, e la durata del vincolo, da 6 a 24 mesi. Anche in questo caso, potrai svincolare i tuoi fondi senza alcuna penalità. E per i clienti Premium, Tinaba premia la fedeltà con un ulteriore 1% di interessi.

L'attivazione del conto Tinaba è semplice e veloce. In pochi minuti, potrai registrarti gratuitamente online e, entro poche ore, il tuo conto corrente gratuito e 100% digitale sarà attivo e pronto all'uso. Avrai così immediatamente accesso alle due soluzioni di Conto Deposito, con l'aggiunta di un'importante agevolazione: l'imposta di bollo sarà gratuita.

