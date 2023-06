Tinaba, promo imbattibile: interessi fino al 4% sul Conto Deposito

L'evoluzione digitale ha portato profondi cambiamenti nel settore finanziario, semplificando e rendendo più accessibili i servizi bancari. In questa continua trasformazione, Tinaba si distingue come una delle app finanziarie più innovative e convenienti sul mercato. Ora anche con una promozione allettante che offre un tasso di interesse fino al 4% sul Conto Deposito: Tinaba rappresenta così l'opportunità che i risparmiatori stavano aspettando per far crescere i propri fondi in modo semplice e vantaggioso.

L'evoluzione del settore finanziario e la promozione Tinaba

La digitalizzazione ha rivoluzionato il settore finanziario, offrendo agli utenti un accesso immediato a servizi finanziari avanzati direttamente dal proprio smartphone. Tinaba si inserisce perfettamente in questo scenario, fornendo un conto corrente 100% digitale e con registrazione gratuita. Con un semplice download dell'app e l'apertura di un conto, i clienti possono sfruttare le numerose opportunità finanziarie offerte da Tinaba.

La promozione in corso offre ai nuovi clienti Tinaba un tasso di interesse fino al 4% sul Conto Deposito. Questo tasso competitivo rappresenta un'opportunità imperdibile per far crescere i risparmi senza complicazioni burocratiche. L'attivazione del conto è rapida, consentendo ai clienti di accedere a un mondo di opportunità finanziarie entro poche ore dalla richiesta.

Il Conto Deposito Tinaba è progettato per soddisfare le esigenze dei risparmiatori, poiché offre vantaggi che superano le tradizionali offerte bancarie. Una delle caratteristiche più interessanti è l'esenzione dall'imposta di bollo, che permette ai clienti non solo di eliminare oneri e spese inutili, ma anche di massimizzare i propri guadagni.

Tinaba offre ai suoi clienti la libertà di scegliere la durata del Conto Deposito, con soluzioni personalizzate da sei, dodici, diciotto o ventiquattro mesi. Inoltre, non ci sono limiti sul numero di conti che possono essere aperti, consentendo ai risparmiatori di gestire i propri fondi in base alle proprie preferenze. Per garantire la massima sicurezza, Tinaba offre una copertura fino a 100 mila euro.

Le soluzioni innovative del Conto Deposito Tinaba

Tinaba offre due soluzioni interessanti per il Conto Deposito. La prima opzione combina un tasso fisso con un tasso variabile legato all'indice FOI, garantendo interessi fino al 2,5% (per gli utenti Premium). Inoltre, è possibile svincolare il deposito senza penali, consentendo un controllo totale sui propri fondi.

La seconda opzione offre ulteriore flessibilità: permette ai clienti di decidere l'importo del deposito a partire da soli 1.000 euro e la durata del vincolo da 6 a 24 mesi. Anche in questo caso, i fondi possono essere svincolati senza penalità. Inoltre, i clienti Premium beneficiano di un ulteriore 1% di interessi, premiando così la fedeltà dei clienti Tinaba.

Tinaba sta facendo grandi progressi nel settore finanziario grazie alla sua app innovativa e alla promozione allettante sul Conto Deposito. L'opportunità di ottenere interessi fino al 4% rappresenta un vantaggio significativo per i risparmiatori che cercano modi semplici e convenienti per far crescere i loro fondi. Con l'accesso immediato a soluzioni personalizzate, esenzioni fiscali e la massima sicurezza, Tinaba si conferma come un'opzione attraente per coloro che desiderano gestire i loro risparmi in modo intelligente e digitale.

