Tinaba: ottieni 100 euro di cashback attivando Roboadvisor

Sei alla ricerca di opportunità per far crescere il tuo patrimonio finanziario? Vuoi iniziare a investire in modo intelligente e sicuro? Tinaba è la risposta alle tue esigenze. Con l'offerta speciale in corso, potresti addirittura ottenere 100 euro di cashback per iniziare il tuo percorso finanziario con il piede giusto.

Inizia il tuo viaggio finanziario con Tinaba

Tinaba ti offre l'opportunità di iniziare a investire in ETF a partire da soli 2.000 euro. Se preferisci iniziare con piccoli passi, puoi attivare un Piano di Accumulo (PAC) a partire da soli 50 euro al mese. Questo ti permette di pianificare gli investimenti in base alle tue possibilità finanziarie e agli obiettivi che hai in mente.

Ma come ottenere 100 euro di cashback con Tinaba? Partecipare a questa promozione è semplice e vantaggioso. Ecco come fare:

Diventa utente Tinaba: scarica l'app Tinaba e attiva gratuitamente un conto entro il 15/10/2023. È il primo passo per accedere a questa promozione straordinaria; Registrati al Roboadvisor: quando ti iscrivi al servizio investimenti, inserisci il codice promozionale "ROBO100" nello spazio apposito. Questo codice ti permetterà di sbloccare i 100 euro di cashback; Inizia a investire: mantieni i tuoi investimenti e il tuo PAC attivi fino alla fine dell'anno e riceverai direttamente 100 euro di cashback nel tuo wallet Tinaba. È un modo eccezionale per ottenere un vantaggio finanziario extra mentre costruisci il tuo portafoglio di investimenti.

Tinaba si impegna a fornire ai suoi utenti un'esperienza di investimento conveniente e trasparente. Ecco alcuni dei vantaggi che otterrai:

Nessun costo nascosto: Tinaba non addebita alcun costo di sottoscrizione, negoziazione, performance o chiusura. Sarai informato e consapevole di ogni aspetto dei tuoi investimenti;

Costi di gestione competitivi: con costi di gestione che variano dall' 1% al 0,4% in base al capitale investito, Tinaba si impegna a offrire tariffe competitive per aiutarti a massimizzare i tuoi profitti;

Diversificazione tramite ETF: Tinaba offre una vasta gamma di ETF quotati su listini ufficiali per garantirti una diversificazione efficace del tuo portafoglio;

Trasparenza totale: Tinaba fornisce report, articoli e video informativi per aiutarti a diventare un investitore esperto e consapevole.

Tinaba si avvale dell'esperienza e della professionalità di Banca Profilo, un istituto finanziario specializzato nel Private e Investment Banking con oltre 20 anni di esperienza nel settore. Gli investimenti sono gestiti dal Comitato Asset Management di Banca Profilo, garantendo una gestione accurata e coerente con il mercato e il tuo profilo di rischio.

Tinaba è molto più di un servizio di investimento

Con Tinaba, non avrai solo accesso a un servizio di investimento di alta qualità, ma potrai anche:

Usare i gruppi Tinaba e le raccolte fondi per gestire le spese condivise con i tuoi contatti;

per gestire le spese condivise con i tuoi contatti; Far crescere i tuoi risparmi con il Conto Deposito per ottenere interessi sui tuoi risparmi;

per ottenere interessi sui tuoi risparmi; Creare salvadanai per raggiungere i tuoi obiettivi di risparmio;

per raggiungere i tuoi obiettivi di risparmio; Accedere al aervizio Crypto per la compravendita di criptovalute;

per la compravendita di criptovalute; Sostenere cause importanti nella sezione "Donazioni".

Non perdere l'opportunità di esplorare nuovi orizzonti finanziari con Tinaba e ottenere 100€ di cashback per avviare il tuo percorso finanziario. Registrati gratuitamente online in pochi minuti, attiva il servizio con un importo minimo di 2.000 euro e, se preferisci, inizia a investire gradualmente con i PAC. Affidati al Roboadvisor e al team di professionisti di Banca Profilo per guidarti lungo il percorso finanziario e approfitta di tutti i servizi presenti nell'app Tinaba per pagare e risparmiare.

