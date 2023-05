Tinaba, molto più di un conto digitale: ottieni il 10% di cashback

Tinaba è molto più di un semplice conto corrente digitale: è una validissima alternativa ai conti tradizionali, pur mantenendo gli stessi servizi e molto di più. Ciò che davvero distingue Tinaba, però, è l'opportunità di avere un conto corrente a canone zero, IBAN italiano e una carta prepagata Mastercard senza costi di gestione o commissioni nascoste.

Grazie all'intuitiva app per smartphone, Tinaba ti permette di gestire facilmente le tue finanze e di accedere a servizi personalizzati esclusivi. Sei un nuovo cliente? Grazie alla promozione in corso, potrai ottenere il 10% di cashback su tutti i tuoi acquisti.

Tutte le opportunità che Tinaba ti offre

Con Tinaba, puoi sempre tenere sotto controllo le tue spese e pagare in modo semplice e veloce con il tuo smartphone, grazie all'applicazione gratuita che supporta diversi sistemi di pagamento. Sei interessato alla compravendita di criptovalute? Tinaba ha una sezione dedicata proprio a questo. O forse sei un risparmiatore: la piattaforma, in questo caso, ti permette di attivare un salvadanaio dedicato ai tuoi obiettivi di risparmio.

Ma quali sono i servizi che offre Tinaba? Tutti quelli di cui hai bisogno. Parliamo di trasferimenti istantanei e gratuiti, pagamento bollo e bollettini, pagoPA integrato e ricariche telefoniche. Tinaba offre anche servizi di investimento e consulenza mutui. Insomma, hai tutto ciò che ti serve a portata di mano.

Per ottenere il 10% di cashback sulle tue transazioni dovrai per prima cosa aprire un conto Tinaba e seguire le istruzioni riportate a schermo. Per ottenere il tuo premio, ti basterà invece effettuare un pagamento con la tua carta Tinaba entro 30 giorni dall'attivazione del conto. Non c'è un importo minimo richiesto, quindi potrai utilizzare la carta per tutte le tue esigenze di pagamento quotidiane.

Il valore percentuale di sconto è del 10% per un importo fino a un massimo di 10 euro, che sarà accreditato direttamente sul tuo conto corrente Tinaba entro 3 giorni lavorativi dal pagamento. Insomma: Tinaba è la soluzione ideale per chi cerca un conto corrente digitale completo e conveniente. Prova Tinaba oggi stesso e goditi tutti i suoi vantaggi.

