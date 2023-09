Tinaba è il conto corrente gratuito che ti da un cashback del 10%

Tinaba è un conto corrente completamente gratuito e Italiano che consente di avere un IBAN a canone zero, abbinato a una carta prepagata MasterCard con cashback fino al 10%. Il conto si affida a Banca Profilo per offrire tutti i servizi bancari necessari, permettendo pagamenti, risparmi, investimenti e scambi denaro in totale sicurezza e trasparenza.

Tinaba: il conto corrente senza imposta di bollo

Il conto corrente Tinaba è disponibile tramite app dedicata per Android, iOS e smartphone con sistema operativo proprietario Huawei. Permette di gestire i pagamenti e tutti gli aspetti del conto, oltre a poter risparmiare denaro e investire direttamente dall'interfaccia. Attraverso i riquadri presenti nella pagina principale, è possibile gestire facilmente il proprio castelletto, visualizzando le cifre presenti sul conto corrente, sulla carta, oppure nei risparmi, come il conto deposito o il salvadanaio.

Non include spese mensili, canone e anche imposta di bollo sono infatti totalmente gratuiti. È possibile accreditare somme come lo stipendio direttamente sull'IBAN, oltre a poter trasferire fondi istantaneamente e senza costi aggiuntivi, nonché effettuare pagamenti di qualsiasi tipo, come bollettini, PagoPA, ricariche telefoniche e altro.

Il conto Tinaba mette a disposizione una carta prepagata MasterCard, anch'essa a canone zero, con cui è possibile ottenere fino al 10% di cashback sugli acquisti. I primi 12 prelievi allo sportello sono gratuiti, mentre la ricarica può essere fatta istantaneamente tramite l'applicazione. È possibile effettuare acquisti anche attraverso metodi di pagamento contacless, sia tramite la carta sia tramite i portafogli digitali come Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay e Swatch Pay.

L'app mette a disposizione numerose funzionalità aggiuntive, come i gruppi e le raccolte fondi per le spese condivise con altre persone. Con i conti deposito è possibile far crescere i propri risparmi, mettendo da parte le cifre desiderate, oppure è possibile creare obiettivi di risparmio attraverso i salvadanai.

Registratevi adesso online e aprite gratuitamente il conto corrente Tinaba tramite la pagina dedicata.

