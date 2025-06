TIMVISION e Netflix a 7,99€: offerta imperdibile per goderti Roland Garros e non solo

Sembra quasi una favola, ma è la pura realtà: TIMVISION e Netflix sono insieme in un pacchetto esplosivo che ti costa meno di 8€ al mese. E oltre a Netflix, hai anche Discovery+, i canali Eurosport, Mediaset e La7. Un’offerta che sembra uscita da un sogno ma è reale e disponibile… almeno finché dura!

Cosa puoi guardare? Tutto! Puoi finalmente smettere di cercare disperatamente la serie del momento o il documentario che tutti stanno guardando. Con TIMVISION e Netflix insieme, avrai sempre qualcosa di nuovo e avvincente da gustarti sul divano.

Gli amanti dello sport hanno accesso completo ai match

Non possiamo non menzionare gli imperdibili match del Roland Garros su Eurosport! Segui Sinner, Musetti e tutti gli altri italiani in campo con la massima qualità di streaming. E quando la pallina smette di rimbalzare, puoi passare direttamente a una nuova serie cult o un filmone da Oscar. A soli 7,99€ al mese ti porti a casa il meglio dello streaming senza compromessi. Netflix (in piano Standard con pubblicità), TIMVISION, Discovery+, Eurosport e tutti i canali Mediaset e La7 in diretta. Non c’è più bisogno di pagare abbonamenti separati e ritrovarti con il portafoglio vuoto a metà mese.

Se sei già abbonati a Netflix, nessun problema! Puoi comunque sfruttare la promo TIMVISION e goderti un prezzo più basso rispetto ai vari abbonamenti singoli. E se poi decidi di volere Netflix senza pubblicità, puoi sempre fare l’upgrade a un piccolo costo in più. Basta andare sul sito ufficiale TIM e scegliere l’offerta TIMVISION con Netflix. In un paio di click, avrai accesso a un mondo di serie TV, sport e film sempre aggiornato. Non lasciarti scappare questa occasione: TIMVISION e Netflix a soli 7,99€ al mese è l’alleato perfetto per le tue serate estive.

