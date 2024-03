TIM WiFi Power Smart: fino al 30 marzo a 24,90€

TIM è una delle principali se non la principale azienda di telecomunicazioni in Italia e fino al 30 marzo è possibile risparmiare sull'attivazione dell'offerta WiFi Power Smart grazie alla promozione attiva con cui si andrà ad ottenere un pacchetto completo a soli 24,90€ al mese con zero costi d'attivazione.

WiFi Power Smart con TIM ad un prezzo scontato, SCADE IL 30 MARZO

Con TIM WiFi Power Smart hai l'opportunità di connettere la tua casa con la Fibra ultraveloce di TIM che si presenta con vantaggi esclusivi per i già clienti mobili TIM. Questa offerta esclusiva ti permette di sperimentare prestazioni di connettività senza pari a un prezzo incredibilmente conveniente. Grazie alla velocità fino a 2,5 Gbps, potrai navigare su Internet, guardare video in streaming e giocare online senza alcun rallentamento, godendo di una connessione sempre stabile e veloce.

Disponibili chiamate illimitate per 24 mesi solo per coloro che attivano l'offerta online, ti permetteranno di restare in contatto con amici e familiari senza limiti, rendendo le comunicazioni più semplici e convenienti che mai.

Il Modem TIM HUB+ Executive è incluso per garantirti una connessione affidabile e una copertura estesa in tutta la tua casa, assicurandoti una connettività ottimale in ogni angolo della tua abitazione. La sicurezza online è garantita grazie a TIM Navigazione Sicura, che ti proteggerà da minacce e pericoli mentre navighi su Internet.

Attivando l'offerta online entro il 30/3, potrai beneficiare di zero costi di attivazione, anziché 39,90€. Tutto questo è disponibile a partire da soli 24,90€ al mese, offrendoti un'incredibile opportunità di ottenere una connettività ad alte prestazioni a un prezzo accessibile.

