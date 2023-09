Tim, la promo per la fibra superveloce è imperdibile

Solo per altri pochi giorni, Tim porta la fibra a casa tua a condizioni a dir poco speciali. Parliamo, in particolare dell'offerta TIM WiFi Power All Inclusive. Un pacchetto completo disponibile a zero costi di attivazione e a34,90€ al mese, 5 euro in meno rispetto alla tariffa standard.

Si tratta di una occasione unica. Portare in casa una fibra assolutamente di qualità e a costi contenuti non capita tutti i giorni. Unico neo: questa straordinaria promozione durerà solo per poche altre ore. Il nostro consiglio è, perciò, quello di affrettarsi prima che sia troppo tardi. Nel prossimo paragrafo andiamo a vedere cosa contiene il pacchetto Tim WiFi Power All Inclusive.

Il pacchetto Tim WiFi Power All Inclusive

Il pacchetto Tim WiFi Power All Inclusive contiene tutta una serie di servizi che ti consentiranno di navigare in maniera ultrarapida (grazie alla velocità fino a 10 Gbps) e sicura. Nell'offerta sono comprese anche le chiamate illimitate sia da telefoni fissi che da mobili.

Velocità fino a 10 Gbps

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Navigazione sempre attiva

Navigazione Sicura

WiFi Garantito in tutta la casa

Assistenza Immediata e Dedicata Assistenza Soddisfatti e Garantiti

Modem TIM 10 Gb Il costo, come dicevamo in precedenza, è di 34,90 al mese per due anni. Tre motivi per accedere all'offerta Al di là dell'offerta, la proposta è allettante anche per l'affidabilità di una compagnia che non ha bisogno di presentazioni. Ottieni la promo prima della scadenza L'ampia copertura grazie a una vasta infrastruttura di rete in Italia. La velocità di connessione elevatissima. Ideale sul lavoro, ma anche per attività come lo streaming video in alta definizione, il gaming online, il download di file di grandi dimensioni. L'assistenza tecnica. TIM offre un buon servizio di assistenza tecnica per affrontare qualsiasi problema o interruzione della connessione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.