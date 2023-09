TIM: attivazione gratuita per la fibra ultraveloce da 24,90 euro al mese

Cerchi una connessione fibra ottica ultraveloce oppure sei già cliente e vorresti effettuare un upgrade? C'è TIM Wifi Power Smart, l'offerta che ti garantisce connessione fino a 2,5 Gbps e una serie di vantaggi a seconda del piano scelto. Se attivi la tua nuova tariffa online entro un periodo limitato di tempo, i costi di attivazione saranno completamente azzerati.

TIM WIFI POWER SMART: ecco le tariffe disponibili

Sono tre i piani che TIM mette a disposizione: due dedicati ai nuovi clienti, uno per chi ha già una rete mobile TIM. Vediamoli nel dettaglio.

Premium Base è la tariffa base - appunto - dedicata ai nuovi utenti che offre il minimo per connettersi con la rete fibra ultraveloce. Ti permette di navigare su Internet dalla rete di casa con un modem a tua scelta e usufruire delle chiamate telefoniche a consumo verso tutti i numeri nazionali. Il prezzo è di 25,90 euro al mese. Ecco i dettagli tecnici:

Fibra con velocità Internet fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload;

in download e 300 Mbps in upload; Linea fissa di casa con chiamate a consumo a 19 cent/minuto e 19 cent di scatto alla risposta, con scatti anticipati di 60 secondi verso numeri di telefono fissi e mobili nazionali;

a 19 cent/minuto e 19 cent di scatto alla risposta, con scatti anticipati di 60 secondi verso numeri di telefono fissi e mobili nazionali; Il contributo di attivazione di 10 euro al mese per 24 mesi (240 euro) è già incluso nel prezzo dell'offerta Premium Base.

TIM Wifi Power Smart è dedicata ai nuovi utenti, al prezzo di 30,90 euro al mese e costi di attivazione azzerati se attivi online entro il 15 settembre. Ecco alcuni dettagli della promozione:

Fibra con velocità internet fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload;

e 1 Gbps in upload; Modem TIM HUB+ Executive incuso: un dispositivo che garantisce il top della performance con WiFi 6 e tecnologia EasyMesh per una rete di qualità a casa, più stabile e veloce. Il costo di 10 euro al mese per 24 mesi è già incluso nel prezzo dell'offerta;

incuso: un dispositivo che garantisce il top della performance con WiFi 6 e tecnologia EasyMesh per una rete di qualità a casa, più stabile e veloce. Il costo di 10 euro al mese per 24 mesi è già incluso nel prezzo dell'offerta; Chiamate illimitate su linea fissa verso tutti i numeri di telefono fissi e mobile nazionali;

su linea fissa verso tutti i numeri di telefono fissi e mobile nazionali; TIM Navigazione Sicura: naviga su Internet in sicurezza dal browser del tuo computer di casa, al riparo dalle principali minacce del web;

Se attivi la tua offerta per internet a casa entro il 15/09 il contributo una tantum è di 0 euro anziché 39,90 euro.

Sei già cliente mobile TIM? Allora per te TIM Wifi Power Smart costa meno: soltanto 24,90 euro al mese. In più, riceverai un bonus di 6 euro accreditato direttamente in fattura. Verifica la tua copertura online e attiva la tariffa entro il 15/09 per ricevere tutti i vantaggi extra e l'attivazione a costo zero: ti basterà collegarti alla pagina ufficiale TIM e selezionare la promozione per verificare le condizioni e farti chiamare gratis da un consulente TIM.

