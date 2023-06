Tile Pro con raggio di ricerca di 120 m in promo speciale su Amazon

Il Tile Pro è un potente strumento che ti aiuta a ritrovare gli oggetti persi. Possiede un raggiodi ricerca di 120 m, e può facilmente individuare qualsiasi oggetto a cui è attaccato. Può essere agganciato a chiavi, zaini, portafogli o qualsiasi altro oggetto che spesso finisce per perdersi. Acquistalo ora su Amazon a soli 27,99€ invece di 34,99€.

Il funzionamento di Tile Pro è semplice e intuitivo. Una volta attaccato all'oggetto desiderato, è possibile localizzarlo attraverso l'applicazione Tile, disponibile per iOS e Android. L'applicazione ti mostra l'ultima posizione conosciuta del tuo oggetto e ti consente di far suonare il Tile Pro per trovare facilmente l'oggetto.

Inoltre, è integrato con Alexa e Google Smart Home, e ciò garantisce un ulteriore livello di comodità. Puoi semplicemente chiedere al tuo assistente vocale di trovarlo, e Tile Pro inizierà a suonare, aiutandoti a localizzare ciò che stai cercando.

Il Tile Pro non è solo un dispositivo di localizzazione, ma anche un ti aiuta anche a non perdere nullam infatti può inviare notifiche al tuo smartphone quando ti allontani dall'oggetto a cui è collegato.

Non perdere mai più tempo alla ricerca di oggetti persi, con Tile Pro avrai la tranquillità di sapere che è sempre tutto sotto coontrollo. Approfitta di questa offerta e non lasciarti scappare lo sconto incredibile del 20% su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.