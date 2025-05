TikTok si dimostra essere molto attenta all'accessibilità: nuove funzioni inclusive

TikTok ha celebrato il Global Accessibility Awareness Day affermando di essere molto attenti e di sapere che quando le persone si sentono viste, ascoltate e supportate, hanno la possibilità di condividere le loro storie, creare e connettersi con gli altri in modo significativo e più attivo. Per questo, l'azienda ha confermato di impegnarsi per costruire continuamente prodotti che siano al servizio di tutti.

E dunque, sono stati annunciati una serie di aggiornamenti che puntano a rendere la piattaforma più accessibile e inclusiva. La popolare app ha introdotto una gamma di funzionalità innovative pensate per abbattere le barriere digitali e garantire un'esperienza ottimale per tutti gli utenti.

Testo alternativo

Tra le principali novità spicca l'implementazione del testo alternativo per le immagini, una funzione che consente ai creator di aggiungere descrizioni testuali alle immagini caricate. Questo aggiornamento si aggiunge ai sottotitoli automatici e alla funzionalità text-to-speech, ampliando significativamente le opzioni di fruizione per utenti non vedenti o ipovedenti.

Contrasto regolabile e grassetto

Un altro passo avanti verso l'inclusività è rappresentato dall'introduzione di un regolatore di contrasto regolabile, progettato per migliorare la leggibilità degli elementi dell'interfaccia. Inoltre, la piattaforma ha implementato il supporto al testo in grassetto, adattandosi automaticamente alle impostazioni del dispositivo dell'utente. Questi miglioramenti si aggiungono a un ecosistema già dotato di strumenti inclusivi come il controllo delle dimensioni del testo, la modalità scura e le impostazioni per la fotosensibilità.

Queste implementazioni dimostrano l'impegno di TikTok nel creare uno spazio digitale dove ogni utente possa sentirsi accolto e partecipare attivamente alla comunità, indipendentemente dalle proprie caratteristiche o limitazioni. L'azienda non solo persegue un obiettivo etico, ma si pone come leader nel promuovere la diversità e l'inclusione nel panorama tecnologico. TikTok, con il suo impegno verso l'accessibilità, sta ridefinendo gli standard per le piattaforme social, dimostrando che l'innovazione tecnologica può e deve essere al servizio di tutti.