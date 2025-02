TikTok raggiunge un record: 6 miliardi di dollari di entrate annuali

Nel 2024, TikTok ha segnato un traguardo straordinario diventando la prima app non legata al mondo dei giochi a superare i 6 miliardi di dollari di entrate annuali derivanti dagli acquisti in-app. Un risultato impressionante che sottolinea come la piattaforma sia ormai una delle principali fonti di guadagno per gli sviluppatori di app. Secondo un rapporto di Sensor Tower, TikTok ha anche registrato 1,9 miliardi di dollari di entrate nel solo quarto trimestre del 2024, un dato che conferma la sua continua crescita nel panorama digitale.

Le entrate derivanti dagli acquisti in-app di TikTok hanno superato di gran lunga quelle di altre app non di gioco, con solo YouTube e Google One che hanno avuto guadagni maggiori nell’arco dell’anno. Con i suoi 6 miliardi di dollari, TikTok ha infatti ottenuto più del doppio delle entrate di altre app popolari, come Monopoly GO, che ha generato 2,6 miliardi di dollari nel 2024, posizionandosi al secondo posto.

Il successo di TikTok in termini di spesa degli utenti non si limita però ai numeri complessivi, ma riflette anche una forte crescita rispetto all’anno precedente. Infatti, le entrate annuali della piattaforma sono aumentate significativamente, passando da 4,4 miliardi di dollari nel 2023 a ben 6 miliardi nel 2024.

Ulteriori statistiche relative a TikTok

Nonostante il trionfo nelle entrate, TikTok ha ottenuto il secondo posto nella classifica delle app più scaricate nel quarto trimestre del 2024, dietro a Instagram, che ha conquistato la vetta. Al terzo posto si trova WhatsApp, seguito da Facebook e Temu, che completano la top five delle app più scaricate.

Va sottolineato che le statistiche relative a TikTok comprendono anche Douyin, la versione cinese dell'app, che, pur avendo lo stesso proprietario, ByteDance, offre un'esperienza diversa, focalizzata sull'e-commerce e su contenuti specifici per il pubblico cinese. TikTok, invece, si rivolge principalmente agli utenti internazionali, con un forte accento sui video brevi.

TikTok continua a giocare un ruolo cruciale nell’economia dei creatori di contenuti. L’app permette agli utenti di spendere denaro reale per acquistare regali virtuali destinati ai creatori, che possono poi incassare come valuta tradizionale. TikTok trattiene una percentuale, ma offre comunque una grande opportunità per i creatori di monetizzare i loro contenuti.