TikTok rafforza la sicurezza dei dati in Europa con un nuovo data center in Finlandia

La piattaforma cinese TikTok ha annunciato un significativo passo avanti nel rafforzamento della protezione dei dati degli utenti europei, svelando l’espansione del suo ambizioso Project Clover. Questo piano, che prevede un investimento complessivo di 12 miliardi di euro, include la costruzione di un nuovo data center in Finlandia, con un costo stimato di 1 miliardo di euro. La struttura sarà situata a Kouvola e si aggiungerà ai centri dati già operativi in Norvegia e Irlanda, creando un’infrastruttura che mira a isolare completamente i dati dei 175 milioni di utenti europei da potenziali interferenze esterne.

Secondo TikTok, l’iniziativa rappresenta un impegno concreto per garantire la conformità al GDPR e rispondere alle crescenti preoccupazioni delle autorità europee in merito alla sicurezza dei dati. "La protezione dei dati degli utenti europei è la nostra priorità assoluta", ha dichiarato l’azienda, sottolineando che il progetto mira a stabilire nuovi standard nel settore.

Una risposta alle sanzioni e alle sfide normative

La decisione di TikTok arriva in un momento critico per la piattaforma, che di recente è stata colpita da una sanzione record di 530 milioni di euro da parte della Commissione irlandese per la protezione dei dati. La multa, legata a presunte violazioni delle normative sulla privacy, ha intensificato il controllo regolamentare sull’azienda. TikTok ha annunciato l’intenzione di contestare questa decisione, ribadendo di non aver mai ricevuto richieste dalle autorità cinesi per accedere ai dati degli utenti europei né di aver mai condiviso tali informazioni.

Nonostante gli investimenti significativi, le autorità europee mantengono un atteggiamento cauto, continuando a monitorare attentamente le attività della piattaforma. Il passato di TikTok e di altre piattaforme social, spesso accusate di essere strumenti di influenza da parte del governo cinese, alimenta un persistente scetticismo.

Rassicurazioni e innovazioni per la sicurezza dati

Per affrontare queste sfide, TikTok ha descritto le nuove misure del Project Clover come "protezioni leader del settore". L’obiettivo dichiarato è creare un sistema inattaccabile che possa finalmente rassicurare sia gli utenti che i regolatori. L’azienda ha sottolineato che il nuovo data center in Finlandia non solo migliorerà la gestione dei dati, ma rafforzerà anche la fiducia degli utenti europei, mostrando un impegno senza precedenti per la trasparenza e la sicurezza.

Mentre in Europa TikTok si concentra sul rafforzamento delle infrastrutture e sulla conformità alle normative UE, negli Stati Uniti affronta sfide legislative che potrebbero portare al divieto dell’app. Proposte di legge mirano a garantire l’indipendenza della piattaforma da potenziali influenze cinesi, aggiungendo ulteriori pressioni su TikTok per dimostrare la propria affidabilità.