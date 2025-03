TikTok: promosso un nuovo strumento di "Controllo di sicurezza"

TikTok ha recentemente introdotto una nuova funzionalità chiamata "Controllo di sicurezza", pensata per potenziare la protezione degli account degli utenti. Questo strumento permette di esaminare e aggiornare facilmente le impostazioni di sicurezza, offrendo una panoramica chiara e rapida delle opzioni disponibili, simile ad altre funzionalità di sicurezza già offerte da piattaforme come Instagram e Google.

Il Controllo di sicurezza è accessibile direttamente dalle Impostazioni e privacy dell'app, sotto la sezione "Sicurezza e autorizzazioni", e offre agli utenti una guida semplice e dettagliata su come migliorare la protezione del loro profilo.

Una delle principali raccomandazioni dello strumento è l'attivazione della verifica in due passaggi, che aggiunge un ulteriore livello di protezione, in particolare quando ci si connette a TikTok da dispositivi non riconosciuti.

Una nuova misura in un momento molto delicato nella vita di TikTok

Inoltre, TikTok suggerisce di collegare un numero di telefono e un indirizzo email al proprio account per garantire opzioni di recupero in caso di accesso perduto. Il controllo promuove anche una regolare verifica dei dispositivi connessi all'account, permettendo agli utenti di rimuovere quelli che non riconoscono o che non sono più in uso, riducendo così il rischio di accessi non autorizzati.

Un altro passo importante nella protezione dell'account è l'uso di metodi di autenticazione biometrica, come Face ID o Touch ID, per un accesso rapido e sicuro. TikTok monitora inoltre attività sospette, segnalandole direttamente nelle impostazioni di sicurezza, consentendo agli utenti di intervenire prontamente in caso di comportamenti anomali legati al loro account.

Questa nuova iniziativa di sicurezza arriva in un momento particolarmente delicato per TikTok, dato l'incertezza sul suo futuro negli Stati Uniti. Nonostante le sfide politiche, l'azienda continua a migliorare la sua app, introducendo funzionalità come quelle destinate a proteggere gli adolescenti e a rinnovare l'esperienza desktop, al fine di rimanere competitiva con altri colossi come YouTube. Con l'introduzione di questi strumenti, TikTok dimostra il suo impegno nel garantire la sicurezza dei propri utenti, in particolare in un contesto digitale sempre più vulnerabile.