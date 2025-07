TikTok lancia Songwriter Features: nuovi strumenti per riconoscere e promuovere gli autori musicali

Nel panorama digitale contemporaneo, il riconoscimento delle figure creative dietro le grandi hit sta diventando sempre più centrale. In questo contesto, TikTok compie un passo significativo lanciando in versione beta le nuove Songwriter Features, un insieme di strumenti innovativi pensati per valorizzare e dare voce agli autori di canzoni.

Questi professionisti, spesso rimasti nell’ombra, ora possono finalmente ottenere la meritata visibilità autori e raccontare in prima persona il processo creativo che si cela dietro le melodie e i testi che appassionano milioni di utenti in tutto il mondo.

Rivendicare la paternità di melodie e testi

Toby Gad, celebre songwriter che ha firmato brani per artisti del calibro di Beyoncé e Madonna, ha affermato che TikTok ha sempre valorizzato i creativi, ma ora gli autori di canzoni possono finalmente uscire dall'ombra e rivendicare la paternità delle proprie melodie e testi.

La piattaforma social, amata soprattutto dai giovani, dimostra così di ascoltare le esigenze di un settore musicale in continua evoluzione, offrendo soluzioni concrete per rispondere a una domanda crescente di riconoscimento e trasparenza.

Due funzionalità principali

Il cuore di questa innovazione digitale risiede nell’introduzione di due funzionalità principali. La prima è la Songwriter Account Label, un’etichetta che consente agli utenti di essere identificati come autori certificati, aumentando la loro autorevolezza e la fiducia del pubblico.

La seconda, la Songwriter Music Tab, è una sezione dedicata all’interno del profilo personale, dove gli autori possono mettere in evidenza tutte le canzoni che hanno scritto o co-firmato, facilitando così la scoperta musicale sia da parte dei fan che degli addetti ai lavori.

Analisi degli addetti ai lavori

Questa innovazione non è frutto del caso, ma nasce da un'analisi delle esigenze degli addetti ai lavori. Una ricerca interna condotta da TikTok su un campione di 871 autori ha infatti evidenziato la necessità di migliorare la monetizzazione della musica, la scoperta e la visibilità degli autori per questi professionisti.

Un dato ulteriormente rafforzato dal recente rapporto di MIDiA Research, secondo cui oltre l’80% degli autori utilizza i social media come leva fondamentale per la propria carriera, e più della metà sceglie proprio TikTok come piattaforma principale per promuovere le proprie opere.

Riscontro già positivo

Il riscontro positivo non si è fatto attendere. Lauren Christy, autrice di successo per star come Rihanna e Britney Spears, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, definendola come una speranza per gli autori che cercano una strada nel mondo della musica.

Anche alcuni tra i principali editori musicali internazionali, hanno espresso il loro supporto al progetto, sottolineando come questa apertura possa rappresentare una svolta per l’intero settore.

Disponibilità e rollout

Al momento, le Songwriter Features sono disponibili in beta chiusa per un numero limitato di partner selezionati. Tuttavia, autori di canzoni ed editori interessati possono iscriversi a una lista d’attesa, confermando così l’impegno della piattaforma nel sostenere e valorizzare il talento creativo in un’industria musicale sempre più orientata al digitale.