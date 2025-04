TikTok lancia Footnotes: la nuova funzione di moderazione collaborativa

TikTok ha annunciato il lancio di Footnotes, un nuovo sistema di moderazione collaborativa progettato per migliorare l'accuratezza delle informazioni condivise. Seguendo l'esempio di altre piattaforme, come le Community Notes di X, TikTok punta a coinvolgere la propria community per combattere la disinformazione e garantire l'integrità dei contenuti.

Con questa iniziativa, gli utenti possono aggiungere note contestuali ai video, contribuendo a fornire informazioni aggiuntive e migliorando la qualità delle discussioni. L'idea alla base di Footnotes si ispira a modelli open-source, con l'obiettivo di creare un sistema partecipativo e trasparente. Questo approccio non solo rende la piattaforma più affidabile, ma incoraggia anche gli utenti a partecipare attivamente alla moderazione.

Il programma è attualmente disponibile in fase sperimentale negli Stati Uniti e si applica esclusivamente ai video brevi. Gli utenti che desiderano partecipare devono soddisfare alcuni requisiti, tra cui essere iscritti a TikTok da almeno sei mesi, aver raggiunto la maggiore età e non aver violato le linee guida della piattaforma negli ultimi sei mesi. Gli utenti idonei riceveranno una notifica per candidarsi come collaboratori.

Il funzionamento di Footnotes si basa su un sistema di "ponti di consenso", che permette a persone con opinioni diverse di valutare l'utilità delle note aggiunte. Solo le annotazioni ritenute utili diventano visibili a tutta la community, che può poi esprimere ulteriori valutazioni. Questo meccanismo consente al sistema di evolversi nel tempo, diventando sempre più preciso ed efficace.

Nonostante i recenti tagli al personale dedicato alla sicurezza, TikTok ha chiarito che Footnotes non sostituisce le misure di controllo esistenti, ma le integra. L'obiettivo principale è rendere la moderazione più inclusiva e partecipativa, riducendo la dipendenza da sistemi centralizzati e favorendo un approccio più democratico alla gestione dei contenuti.

Questa iniziativa riflette una tendenza crescente nel settore dei social network, dove sempre più piattaforme stanno adottando soluzioni di moderazione collaborativa. Oltre a TikTok e X, anche YouTube, Facebook, Instagram e Threads hanno introdotto strumenti simili per coinvolgere gli utenti nella lotta contro la disinformazione.