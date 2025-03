TikTok introduce nuove funzioni per proteggere giovani e famiglie

TikTok ha lanciato una serie di novità pensate per migliorare la sicurezza degli adolescenti sulla piattaforma, offrendo anche ai genitori strumenti più avanzati per il controllo e la gestione delle attività online dei propri figli.

Queste modifiche potenziano il sistema del "Collegamento Famigliare" e sono il frutto di un lavoro collaborativo con esperti e famiglie, con l'obiettivo di creare un ambiente digitale più sicuro e di promuovere abitudini online più equilibrate.

Una delle principali innovazioni riguarda la possibilità per i genitori di impostare una "pausa dallo schermo". Questa funzione consente di limitare l'accesso a TikTok in determinati orari, permettendo così alle famiglie di creare un programma personalizzato che gestisca il tempo trascorso sulla piattaforma. Questa opzione mira a garantire che i giovani possano avere un controllo maggiore sulle proprie attività digitali, evitando un uso eccessivo del dispositivo.

TikTok incrementa la trasparenza sui contatti dei giovani utenti

Inoltre, TikTok ha deciso di incrementare la trasparenza sui contatti dei giovani utenti. I genitori avranno infatti maggiore visibilità riguardo chi i propri figli seguono, chi li segue e quali account hanno bloccato. Questo permetterà un monitoraggio più approfondito delle interazioni sociali dei ragazzi, offrendo una panoramica completa delle loro connessioni online.

Un’altra novità riguarda la segnalazione di contenuti inappropriati. Nei prossimi mesi, quando un adolescente segnalerà un video che ritiene problematico, un avviso verrà inviato anche ai genitori, tutori o adulti di fiducia, permettendo loro di essere informati immediatamente, anche se non parte del "Collegamento Famigliare". Questa funzione è pensata per garantire che le famiglie possano intervenire rapidamente se necessario.

Per favorire un riposo sano, è stata introdotta la funzione "il tempo di riposare". Questo strumento interromperà il feed "Per Te" degli adolescenti (13-15 anni) dopo le 22, mostrando un promemoria con musica rilassante per ricordare loro che è il momento di disconnettersi. In futuro, sarà aggiunto anche un elemento meditativo per favorire il rilassamento prima del sonno. L’obiettivo di queste nuove funzionalità è fornire ai genitori strumenti più mirati per supportare i propri figli nello sviluppo di abitudini digitali sane e responsabili, garantendo un’esperienza online più sicura e controllata per tutti.