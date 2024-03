TikTok bannato in USA? Ecco il trucco per accedere lo stesso

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato la legge che rende più vicino il ban di TikTok negli USA. Secondo quanto stabilito, ByteDance (la holding cinese che detiene il controllo dell'app) ha fino a sei mesi di tempo per vendere la piattaforma.

Le conseguenze di un divieto di TikTok negli Stati Uniti d'America sarebbero pesantissime. Come ricordato da un portavoce, al momento sono 170 milioni di americani che lo utilizzano, senza contare l'impatto su 7 milioni di piccole imprese.

Come se non bastasse, con l'avvicinarsi delle presidenziali di quest'anno, e per il timore che si diffondano fake news di ogni tipo e che altri Paesi (in questo caso la Cina) interferiscano nelle elezioni, le probabilità che la legge venga approvata dal Senato sono alte.

Nella peggiore delle ipotesi, e cioè che TikTok venga bannato negli Stati Uniti (con il rischio che ciò possa accadere anche in Europa), esiste un rimedio a basso costo ed efficace: l'utilizzo di una VPN.

VPN per sbloccare TikTok: NordVPN il punto di riferimento

Il punto di riferimento nel settore VPN rimane NordVPN. Tra i motivi principali per cui scegliere NordVPN per sbloccare TikTok si annoverano le funzionalità per la sicurezza integrate, tra cui un protocollo di crittografia avanzato, l'opzione Kill Switch, e la protezione dal fenomeno di DNS leak.

Un altro motivo per cui scegliere NordVPN è la ferrea politica no-logs, grazie alla quale si ha l'opportunità di mantenere al sicuro le proprie attività sul web e più in generale la propria privacy.

Detto questo, il piano di due anni di NordVPN è in questi giorni in offerta a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con in più tre mesi extra gratuiti da regalare a un proprio amico.

Come sbloccare TikTok con una VPN

Una volta sottoscritto il servizio, scarica l'app NordVPN sul tuo dispositivo, quindi seleziona un server VPN da un Paese dove TikTok è disponibile e attendi che la connessione sia attiva: a questo punto apri l'app TikTok, che dovrebbe di nuovo essere disponibile se hai seguito corretamente i passaggi precedenti.

Se non hai l'app di TikTok sul dispositivo, dovrai eseguirne il download da uno store alternativo rispetto ad App Store e Google Play Store, dove dopo la conferma del ban l'applicazione sarà rimossa. Dopo che avrai installato l'app, connettiti a un server VPN di un Paese in cui la piattaforma è disponibile e il gioco è fatto.

Al momento, lo ripetiamo, TikTok continua a funzionare regolarmente sia negli Stati Uniti che in Europa. Ma un eventuale ban negli USA, che appare quantomeno probabile, non potrà non avere ripercussioni anche sul futuro dell'app nel nostro continente.

Se la situazione dovesse volgere al peggio, in ogni caso, una soluzione come quella offerta da NordVPN si rivelerà un rimedio molto efficace.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.