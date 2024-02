Tieni traccia del tuo stato di forma con la Bilancia Rowenta con display: PREZZO REGALATO

Rowenta è un'azienda molto rilevante nell'ambito della produzione di dispositivi ed elettrodomestici per la casa e di consumo e oggi, su Amazon, la bilancia targata proprio Rowenta viene messa in sconto del 25% per il costo finale di 14,99€.

Bilancia con display Rowenta ad un prezzaccio, sconto mega!

La bilancia digitale Rowenta offre una soluzione affidabile e precisa per monitorare il peso corporeo. Con una capacità massima di 160 kg e una graduazione precisa di 100 g, è adatta per un utilizzo quotidiano da parte degli adulti.

Dotata di un ampio display LCD retroilluminato, questa bilancia rende facile la lettura dei risultati anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie a numeri di 30 mm ben visibili. Il design ultrasottile e la piattaforma extra large di 31 cm x 31 cm offrono un comfort ottimale durante l'uso e consentono una discreta conservazione quando non è in uso.

L'accensione automatica è un'altra caratteristica conveniente di questa bilancia: basta salire sulla piattaforma e il peso comparirà immediatamente sul display, rendendo il processo di pesatura rapido e senza sforzo.

Per la massima praticità, la bilancia è pronta all'uso con 2 batterie AAA incluse, eliminando la necessità di acquistare batterie aggiuntive e garantendo un funzionamento immediato. La bilancia digitale, dunque, Rowenta unisce precisione, comodità e facilità d'uso in un unico dispositivo. Con il suo ampio display, accensione automatica e piattaforma extra large, è una scelta ideale per chi cerca una bilancia affidabile per il monitoraggio del peso quotidiano.

Amazon, oggi, applica uno sconto pazzesco del 25% sulla bilancia digitale con display di Rowenta che viene venduta al vantaggiosissimo prezzo di 14,99€.

