Tieni sotto controllo le spese con HYPE

La gestione finanziaria è estremamente difficile e una realtà con la quale confrontarsi in maniera seria. Spesso ad avere difficoltà non sono solamente coloro che vertono in condizioni economiche difficili per cambiamenti improvvisi o per la perdita del lavoro, ma anche per coloro che hanno un regolare stipendio su cui contare. Le spese, infatti, non solo quelle straordinarie ma anche quelle ordinarie, non sono facili da monitorare e prevedere. Ma è necessario tenerle sotto controllo per evitare di andare incontro a situazioni spiacevoli. Il conto HYPE ha diverse soluzioni: Radar e Box Salvadanaio. Apri il conto HYPE per iniziare a risparmiare per davvero.

Come funzionano Radar e Box Salvadanaio

Innanzitutto il conto HYPE è un conto corrente a canone zero che include la carta virtuale (da utilizzare con lo smartphone per gli acquisti anche presso i POS fisici), il cashback online e l’accesso ai due strumenti per il controllo delle spese e la gestione dei risparmi: Radar e Box Salvadanaio.

Radar è lo strumento che controlla automaticamente le spese effettuate mettendo a disposizione statistiche e indicazioni su cosa fare maggiormente attenzione il mese successivo per ridurre le uscite. È possibile anche collegare più conti correnti (anche di altre banche) per avere un controllo più dettagliato senza cambiare banca. Con Radar il conto HYPE riconosce le spese e dall’applicazione si otterranno indicazioni sulle spese fatte così da sapere per cosa escono i soldi dal conto corrente e capire dove poter intervenire in maniera mirata e, quindi, più efficace.

Box Salvadanaio, invece, permette di affrontare qualsiasi tipo di spesa programmata o imprevista. Attivando la funzione arrotondamento, infatti, è possibile riuscire a mettere da parte il necessario, e secondo l’obiettivo impostato, per un viaggio, l’acquisto di un articolo o la creazione di un fondo per le spese improvvise come quelle mediche o legati a guasti e incidenti.

Il conto HYPE mette a disposizione una serie di strumenti utili per migliorare la gestione finanziaria quotidiana e assicurarsi un futuro meno incerto.





