Tieni d'occhio SEMPRE il tuo Bebè con il BABY MONITOR IN DOPPIO SCONTO

Un baby monitor è un dispositivo elettronico utilizzato per monitorare un neonato o un bambino mentre dorme o gioca in una stanza separata. Su Amazon oggi è presente un doppio sconto (29%+coupon del 10%) per acquistare un baby monitor a 56,99€.

Bambini al sicuro con il baby monitor in doppia offerta

Il baby monitor GHB offre una serie di funzionalità essenziali per la sicurezza e il monitoraggio dei neonati. La visione notturna a infrarossi consente di osservare chiaramente il bambino anche al buio, garantendo tranquillità durante la notte. Inoltre, il monitor può monitorare la temperatura della stanza, permettendo ai genitori di regolare l'ambiente per evitare che il bambino prenda freddo.

Una caratteristica distintiva è la capacità di comunicazione bidirezionale, grazie ai microfoni e altoparlanti avanzati. Questo consente ai genitori di parlare direttamente al bambino dall'unità genitore, fornendo conforto in qualsiasi momento. Il baby monitor ha una portata di trasmissione fino a 300 metri, consentendo di monitorare il bambino da varie stanze della casa.

La modalità ECO aiuta a risparmiare energia, attivando lo schermo solo quando viene rilevato il suono. La batteria ad alta capacità da 950 mAh supporta fino a 20 ore di utilizzo continuo del display in modalità VOX, garantendo una lunga durata.

Inoltre, il baby monitor offre zoom a doppio ingrandimento, consentendo ai genitori di osservare meglio il bambino. La possibilità di collegare fino a 4 telecamere rende questo baby monitor ideale per chi ha più bambini o ha bisogno di monitorare diverse stanze contemporaneamente. È un regalo pratico e rassicurante per le famiglie con bambini piccoli.

Oggi su Amazon è possibile acquistare un baby monitor con uno sconto doppio: 29% + 10% applicabile tramite coupon per un prezzo finale di 56,99€.

