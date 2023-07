Ticwatch Pro 3 Ultra a PREZZO da CAPOGIRO (-120€)

Se fai presto oggi ti puoi mettere al polso uno degli smartwatch migliori di sempre a un prezzo decisamente più basso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Ticwatch Pro 3 Ultra a soli 179,99 euro, invece che 299,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Solo oggi e ancora per poco tempo puoi avvalerti di un ribasso del 12%, più lo sconto di 85 euro con il coupon e quindi risparmiare ben 120 euro totale. Questo è il prezzo più basso di sempre per cui lo vorranno tutti e le unità disponibili spariranno presto. Tra l'altro questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Ticwatch Pro 3 Ultra al suo minimo storico

Questo straordinario smartwatch si presenta con un bellissimo display AMOLED da 1,4 pollici a doppio strato e con retroilluminazione colorata personalizzabile. Potrai scegliere tra 18 colori. Il tutto protetto da un resistentissimo Corning Gorilla Glass antigraffio. E poi ha un cinturino in gomma fluoro premium morbido e che non fa sudare il polso.

È resistente all'acqua con certificazione di grado IP68 e offre più di 100 modalità di allenamento professionali precaricate. Ha il GPS e un barometro integrati. Avrai la possibilità di pagare con Google Pay direttamente dal tuo polso senza nemmeno usare le carte. E poi ha un'autonomia di ben 45 giorni con una singola ricarica in modalità essenziale.

Insomma questa è davvero una promozione da urlo e per non perderla devi essere rapidissimo. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Ticwatch Pro 3 Ultra a soli 179,99 euro, invece che 299,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

