Ticwatch Pro 3 Ultra: lo smartwatch MULTIFUNZIONALE oggi a MINI PREZZO

Oggi su Amazon trovi l'alleato perfetto per i tuoi allenamenti ad un prezzo bomba! Si tratta del Ticwatch Pro 3 Ultra, al momento disponibile a soli 169 euro grazie ad un coupon di sconto di 60 euro da applicare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai riceverlo domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? I coupon sono limitati e gli articoli stanno andando a ruba!

Ticwatch Pro 3 Ultra: caratteristiche tecniche e funzionalità

Il Ticwatch Pro 3 Ultra è un compagno ideale per chi ama le attività sportive, soprattutto all'aria aperta.

La tecnologia 2.0 del display a doppio strato mantiene lo smartwatch fino a 72 ore in modalità Smart e 45 giorni in modalità Essential. La nuova retroilluminazione personalizzabile offre una migliore fruizione visiva e rende lo schermo comodo da leggere in qualsiasi condizione, soprattutto al buio.

Il Wear OS di Google Ticwatch Pro 3 con piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e sistema a doppio processore Mobvoi offre prestazioni e connettività più rapide e fluide. In più è dotato di 1G di RAM e 8G di memoria ROM e supporta il pagamento NFC con Google Pay.

Questo dispositivo tiene traccia della tua forma fisica in tempo reale: è impermeabile IP68, con GPS integrati, altoparlante e microfono, barometro e monitoraggio del sonno, saturazione di ossigeno nel sangue, monitoraggio dello stress e monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 (potenziato da un sensore più accurato).

Il design è elegante e funzionale con cornice in acciaio inossidabile zigrinata, schermo AMOLED da 1,4 pollici con luminosità autoregolabile e vetro di copertura anti-impronta Corning Gorilla.

Oggi il Ticwatch Pro 3 Ultra è disponibile a soli 169 euro grazie ad un coupon di sconto di 60 euro da applicare al momento dell'ordine. Cosa aspetti? L'offerta è irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.