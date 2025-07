Ticwatch E3: un ottimo smartwatch a un OTTIMO PREZZO

Stai cercando uno smartwatch che non costi un'esagerazione ma che abbia tutte le funzionalità per sport, chiamate e pagamenti contactless? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il fantastico Ticwatch E3 a soli 41,99 euro, invece che 59,99 euro.

Forse potresti non visualizzarlo ma sul prezzo di listino considera che c'è uno sconto del 30% e quindi adesso il risparmio è notevole. Questa è un'offerta esclusiva per il Prime Day e quindi per avvalertene devi essere abbonato. Se non sei iscritto puoi farlo ora cliccando qui.

Ticwatch E3 oggi in super sconto

Ci sono pochi smartwatch come Ticwatch E3 che garantiscono una marea di funzionalità e dunque a questa cifra è da prendere al volo. Grazie a Qualcomm Snapdragon Wear 4100 con 1 GB di RAM è in grado di rendere veloce e fluida qualsiasi funzione. Possiede oltre 100 modalità di allenamento professionali di cui puoi avvalerti e ha il GPS integrato per tracciare i tuoi percorsi in modo preciso. Inoltre è resistente all'acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68 per cui non avrai problemi da nessuna parte.

Gode di un bellissimo display HD da 1,3 pollici perfettamente visibile e molto fluido al tocco con un cinturino in morbido silicone che non fa sudare il polso. È dotato della tecnologia Bluetooth che ti permette di collegarlo al tuo smartphone e così potrai anche rispondere direttamente dal polso alle chiamate in arrivo. Puoi pagare con i dispositivi contactless grazie alla funzione NFC e potrai goderti una super batteria in grado di durare per due giorni consecutivi.

Un fantastico smartwatch quindi che oggi puoi portarti a casa a molto meno del suo prezzo. Dunque corri su Amazon e acquista il tuo Ticwatch E3 a soli 41,99 euro, invece che 59,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.