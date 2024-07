Ti serve un nuovo smartphone? Te lo regala SelfyConto

SelfyConto è la soluzione perfetta per pagare, investire e gestire il denaro in modo semplice e veloce. Ma non solo, grazie alla nuova promozione SelfyConto permette anche ottenere fantastici premi, come un nuovo iPhone 15, semplicemente invitando gli amici.

Vantaggi principali di SelfyConto:

Canone zero per il primo anno

SelfyConto offre zero canone di tenuta conto per tutti i clienti nel primo anno, e per gli under 30, il canone resta gratuito fino ai 30 anni. Poi il canone diventa di 3,75 € al mese, azzerabile in via promozionale.

Carta di debito gratuita e sostenibile

La carta di debito associata a SelfyConto è gratuita e realizzata in PVC 100% riciclato, combinando praticità e sostenibilità ambientale.

Prelievi gratuiti in area euro

SelfyConto include prelievi in contante senza commissioni presso gli sportelli ATM in tutta l'area euro, senza limiti di operazioni.

Operazioni bancarie a costo zero

Bonifici, addebiti delle utenze, pagamenti di F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche sono tutti gratuiti con SelfyConto, garantendo un'esperienza bancaria senza sorprese.

Invita gli amici e vinci fantastici premi Apple

Con SelfyConto, invitare amici ad aprire un conto ti permette di ottenere in regalo dei prodotti Apple. Portando due amici potrai richiedere un Apple Watch SE, portando quattro amici un iPad 1o° generazione, e portando sei amici riceverai un iPhone 15.

Personalizzazione e funzionalità avanzate

SelfyConto permette di personalizzare le proprie carte scegliendo il colore, il circuito di pagamento (Visa o MasterCard) e aggiungendo una propria foto. Le carte prepagate sono ricaricabili e dotate di misure di sicurezza avanzate come alert SMS e MasterCard SecureCode™.

Servizi aggiuntivi

L'app Mediolanum offre numerosi servizi aggiuntivi come Selfy PayTime per la rateizzazione delle spese, SelfyCare per polizze assicurative e SelfyCredit Instant per prestiti personali in tempo reale. L'app è disponibile su Apple Store, Google Play e AppGallery, rendendo la gestione delle finanze semplice e intuitiva.

Apertura rapida e semplice

Aprire SelfyConto è facile e veloce, completamente online, anche tramite SPID. Basta un documento d'identità, il codice fiscale, uno smartphone e un indirizzo email valido per iniziare. Per conoscere l'offerta completa di SelfyConto clicca qui.

