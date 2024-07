Ti serve un nuovo iPad? Selfyconto te lo regala!

SelfyConto è la scelta ideale per pagare, investire e gestire il denaro in modo rapido e intuitivo. Inoltre, con la nuova promozione, puoi ottenere premi straordinari, come ad esempio un iPad 10° gen., semplicemente invitando amici ad aprire un conto.

Cosa offre Selfyconto?

Per tutti i nuovi clienti, SelfyConto non prevede costi di gestione per il primo anno, e per chi ha meno di 30 anni, il canone resta gratuito fino al compimento dei 30 anni. Successivamente, il canone mensile è di 3,75 €, con possibilità di azzerarlo tramite promozioni.

La carta di debito associata è gratuita e realizzata in PVC riciclato al 100%, unendo comodità e rispetto per l'ambiente. Inoltre, Selfyconto permette di prelevare contante senza commissioni presso gli sportelli ATM in tutta l'area euro, senza alcuna limitazione sulle operazioni.

Bonifici, addebiti delle utenze, pagamenti di F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche sono completamente gratuiti, garantendo un'esperienza bancaria senza sorprese. E consente di personalizzare le carte scegliendo colore, circuito di pagamento (Visa o MasterCard) e aggiungendo una foto personale. Le carte prepagate sono ricaricabili e dotate di avanzate misure di sicurezza come alert SMS e MasterCard SecureCode™.

Da menzionare anche l'app Mediolanum. Offre vari servizi aggiuntivi come Selfy PayTime per rateizzare le spese, SelfyCare per polizze assicurative e SelfyCredit Instant per prestiti personali in tempo reale. Disponibile su Apple Store, Google Play e AppGallery, l'app facilita la gestione delle tue finanze.

E poi c'è la collaborazione con Apple: invitando amici ad aprire un conto SelfyConto, puoi ricevere prodotti Apple in regalo. Con due amici ottieni un Apple Watch SE, con quattro un iPad di 10a generazione, e con sei un iPhone 15.

Aprire SelfyConto è facile e veloce, completamente online, anche tramite SPID. Bastano un documento d'identità, il codice fiscale, uno smartphone e un indirizzo email valido per iniziare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.