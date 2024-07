Ti serve un nuovo Apple Watch? Ci pensa SelfyConto!

Vorresti il nuovo Apple Watch? Nessun problema, c’è SelfyConto di Banca Mediolanum pronto ad aiutarti. Se pensi che aprire un nuovo conto corrente bancario sia complicato, preparati a cambiare idea. SelfyConto è qui per rendere tutto più semplice. Questo conto bancario offre un sacco di vantaggi irresistibili, a partire dalle commissioni zero.

Per cominciare, il conto è a canone gratuito per un anno, invece di 3,75 euro al mese. Se sei under 30, il canone resta a zero fino al tuo 30° compleanno. Questo significa più soldi per il tuo shopping tecnologico, che sia un nuovo gadget o un vecchio sfizio.

Nuovo Apple Watch con SelfyConto: non è magia, ma promo!

La promozione di Banca Mediolanum diventa ancora più interessante grazie alla campagna "Porta un amico". Dopo aver aperto il tuo conto, puoi invitare amici e parenti a passare a SelfyConto. Più amici inviti, migliori sono i premi che potrai ricevere. Con due amici, ti porti a casa un iPad 10. Con quattro amici, il già citato orologio digitale. E se riesci a portare sei amici, preparati a sognare con il nuovissimo iPhone 15.

Completa l’apertura del conto in pochi semplici passi sul sito ufficiale di Banca Mediolanum e puoi autentificarti usando lo SPID. Qui non si scherza con la sicurezza, tutto è garantito e certificato.

Facciamo un rapido riepilogo dei vantaggi: il conto SelfyConto offre canone zero per 12 mesi. In più, puoi avere la carta di debito gratuita con prelievi senza costi in tutta l'area euro e bonifici gratis, ma anche la carta di credito Mediolanum al simbolico costo di 1 euro al mese con un plafond sostanzioso di 1.500 euro.

Con l’offerta “ Porta un amico” hai l'opportunità di ottenere un prodotto Apple in regalo, un incentivo a dir poco irresistibile. Basta seguire la procedura online semplice e veloce, direttamente dal sito.

Banca Mediolanum ha reso l’apertura di un conto così piacevole, che diventa quasi una passeggiata nel parco. E ricordati sempre, il nuovo Apple Watch può essere più vicino di quanto pensi grazie a SelfyConto.

