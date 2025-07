Ti serve aiuto per aprire un sito web? IONOS ha la risposta giusta

Non la notte, ma l'estate sicuramente ti ha portato consiglio, e così hai deciso di aprire un sito web per un nuovo progetto personale. Ben presto però hai avuto l'impressione che costruire un sito richieda uno sforzo notevole, che al momento non puoi sostenere, o perlomeno non con le tue sole forze.

No, non sei l'unica persona di questo mondo che vuole aprire un sito ma non ha le conoscenze tecniche per riuscirci, né un ricco budget per rivolgersi a questa o a quell'altra agenzia di web design. E proprio in questa fase la maggior parte delle persone sceglie di mollare, compiendo - aggiungiamo noi - un madornale errore.

Al giorno d'oggi non serve conoscere un determinato linguaggio di programmazione per crearsi il proprio progetto online. Non è nemmeno necessario avere una qualche conoscenza in ambito informatico. No, niente di tutto questo. Tutto quello di cui si ha bisogno, invece, è un semplice strumento chiamato website builder, letteralmente "il costruttore di siti web".

Le principali aziende di web hosting oggi includono nei loro piani un website builder per consentire a tutti i loro clienti di aprire e modificare a proprio piacimento un sito nel modo più semplice possibile, grazie a un intuitivo editor drag&drop e l'ausilio dell'intelligenza artificiale, che nel giro di poco tempo ha rivoluzionato l'intero settore.

Tra i migliori website builder con AI oggi disponibili sul mercato vi è il pacchetto MyWebsite Now Starter di IONOS, azienda di web hosting tedesca leader in Europa. MyWebsite Now Starter è lo strumento progettato per i principianti che desiderano realizzare un sito in modo intuitivo e in pochi minuti.

Grazie alla promozione attuale in corso, il piano annuale Plus è in offerta gratis per 12 mesi invece di 18 euro al mese. La promo include tra le altre cose anche un dominio e una casella e-mail con 12GB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.