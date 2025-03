Thunderbird 136: Mozilla rilascia nuovo update del client di posta

Mozilla ha appena annunciato la versione Thunderbird 136 del suo client di posta elettronica desktop open source e gratuito. Una delle novità principali della nuova versione è la possibilità per i messaggi di passare automaticamente alla modalità scura con un semplice interruttore nell'intestazione. Inoltre, un'interfaccia utente dedicata alle impostazioni "Aspetto" consente di controllare globalmente vari aspetti dei messaggi, come l'ordine dei thread. Infine, Mozilla ha anche ottimizzato il modo in cui Thunderbird gestisce i database dei messaggi inattivi.

Thunderbird 136: le nuove modifiche introdotte

Oltre alle nuovissime funzionalità, Thunderbird 136 vanta un sacco di correzioni che risolvono fastidi di lunga data e rari crash Ad esempio, ora Thunderbird mostra correttamente il canale di rilascio nella finestra "Informazioni", così gli utenti sanno quale versione stanno utilizzando. È stata poi corretta una chiusura improvvisa che poteva verificarsi inviando email via MAPI, migliorando la stabilità complessiva. Con il nuovo update, gli utenti con molti folder noteranno un miglioramento nella velocità e reattività nell’aprire i file .EML. Lo stesso vale per le cartelle unificate, che ora si aggiornano correttamente senza problemi. Inoltre, i messaggi appaiono nel giusto ordine nei thread. Tra le altre novità, i messaggi eliminati da Gmail scompaiono subito senza attendere un’operazione di compattazione o espulsione, gli indicatori di ordinamento negli eventi del calendario sono di nuovo visibili e le notifiche IMAP per nuove e-mail funzionano come previsto.

Infine, sono state affrontate numerosi bug dell'interfaccia utente. come i pop-up fuori schermo sui display HiDPI. Allo stesso tempo, anche i messaggi dei newsgroup e i contenuti dei feed web hanno ricevuto miglioramenti che li hanno resi più stabili e affidabili. Per maggiori informazioni, è possibile consultare l'annuncio di rilascio ufficiale. Chi è ansioso di scaricare immediatamente la versione di Thunderbird 136 può farlo direttamente dal server di Mozilla.