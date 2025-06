Threads introduce filtri personalizzati per parole nascoste e funzionalità indipendenti da Instagram

Perché utilizzare lo stesso filtro su piattaforme diverse quando ogni social network ha il suo pubblico e le sue esigenze? È la domanda a cui Meta sembra rispondere con le ultime novità di Threads, il social che si propone come alternativa a X, introducendo funzionalità sempre più personalizzate e indipendenti.

Hidden Words su Threads

La piattaforma di Meta ha recentemente lanciato Hidden Words, una funzione che consente agli utenti di filtrare in autonomia parole, frasi o emoji indesiderate, segnando un ulteriore passo verso l’indipendenza da Instagram. Fino a oggi, i filtri erano condivisi tra le due piattaforme, ma con questo aggiornamento, Threads permette di creare liste separate, offrendo agli utenti un controllo più preciso sui contenuti che desiderano visualizzare nel feed, nelle ricerche e nei profili.

Filtri personalizzati

Una delle novità più interessanti è la possibilità di impostare filtri personalizzati temporanei, con una durata massima di 30 giorni. Questa funzione si rivela particolarmente utile per bloccare temporaneamente contenuti legati a specifiche parole o frasi, come ad esempio per evitare testo spoiler su serie TV o eventi sportivi. Al termine del periodo impostato, i filtri si disattivano automaticamente, permettendo agli utenti di tornare a visualizzare i contenuti senza interventi manuali.

Numerose novità

Questi aggiornamenti arrivano a breve distanza dall’inizio dei test per una casella di messaggi diretti separata da quella di Instagram, un altro segnale chiaro della strategia di Meta di rendere Threads una piattaforma completamente autonoma. Questo approccio mira a offrire agli utenti un’esperienza sempre più personalizzata e indipendente, distinguendosi dalle altre piattaforme social.

Negli ultimi mesi, il social ha introdotto numerose funzionalità innovative. Tra queste, spicca la possibilità di visualizzare post provenienti dal fediverse in un feed dedicato, oltre alla ricerca diretta di utenti all’interno dello stesso ecosistema. Per i creator, è stata implementata la possibilità di aggiungere fino a cinque link ai propri profili, con strumenti per monitorare i clic ricevuti. Inoltre, è in fase di test un’opzione che consente di nascondere testi potenzialmente spoiler, offrendo agli utenti maggiore flessibilità e controllo.