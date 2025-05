Threads: introdotta una nuova dashboard, in fase di test i video ads per la monetizzazione

La piattaforma Threads, parte ormai sempre più attiva dell’ecosistema di Meta, continua a innovare e ad innovarsi per consolidare la propria posizione nel competitivo mercato dei social media. Con oltre 275 milioni di utenti mensili, l’azienda ha recentemente introdotto due importanti aggiornamenti: una nuova dashboard account per la trasparenza e i test sui video ads per la monetizzazione.

La nuova dashboard, accessibile dalla sezione “account” nel menu delle impostazioni, permette agli utenti di monitorare eventuali violazioni delle linee guida comunitarie. Attraverso questa interfaccia, è possibile verificare se contenuti sono stati rimossi o se ne è stata limitata la visibilità, controllare eventuali restrizioni sull’account e avviare ricorsi in caso di contestazioni. Una funzionalità simile è già presente su altre piattaforme del gruppo, come Instagram e Facebook, e riflette l’impegno di Meta nel garantire un’esperienza utente più trasparente e sicura.

Una diversificazione delle fonti di reddito per Threads

Parallelamente, Threads punta a diversificare le sue fonti di reddito. In questo contesto, sono stati avviati i test per i video ads, un formato pubblicitario che verrà integrato nei feed degli utenti. Disponibili nei formati 19:9 e 1:1, questi annunci si alterneranno ai post organici, offrendo agli inserzionisti un nuovo modo per raggiungere il pubblico. I test iniziali coinvolgeranno un numero selezionato di partner pubblicitari, con l’obiettivo di valutare l’efficacia di questa soluzione prima di un’eventuale espansione a livello globale. Questo sviluppo segue l’introduzione di un’offerta pubblicitaria avviata a gennaio e già estesa a livello mondiale.

L’attenzione di Meta per l’innovazione pubblicitaria non si limita a Threads. L’azienda sta infatti lavorando su nuove soluzioni per i video brevi, come annunci posizionati accanto ai Reels più popolari, e su formati che facilitino le collaborazioni tra brand e creator di contenuti. Questo approccio strategico mira a ottimizzare l’interazione tra utenti e marchi, sfruttando, così, le potenzialità dell’intero ecosistema Meta.