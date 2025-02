The White Lotus 3: perché anche la terza stagione è un successo

Ancora una volta The White Lotus fa centro. La serie tv di HBO, disponibile qui in Italia in esclusiva su Sky e NOW, è arrivata alla sua terza stagione e non mostra alcun segno di cedimento, anzi. Dopotutto la formula vincente che le ha permesso di diventare una serie acclamata è rimasta la stessa: al centro della scena ci sono le storie di personaggi ricchi, ma allo stesso tempo meschini e profondamente infelici; e poi, come ogni serie murder mystery che si rispetti, c'è qualcuno che muore.

I nuovi protagnoisti di The White Lotus 3

Il nuovo capitolo della serie HBO è ambientato al White Lotus di Ko Samui, nota località turistica in Thailandia. All'inizio del primo episodio Zion, il figlio della manager della spa del White Lotus delle Hawaii Belinda (Natasha Rothwell), mentre è impegnato in una sessione di meditazione all'interno dell'hotel, avverte dei colpi di arma da fuoco. Il giovane, preso dallo spavento, va alla ricerca della madre, ma durante la sua corsa trova un cadavere.

Belinda è il primo volto noto per coloro che hanno già visto le precedenti due stagioni. L'altro è quello di Greg Hunt (Jon Gries), vedovo di Tanya, che arriva in Thailandia al fianco della sua nuova fidanzata, la modella canadese Chloe (Charlotte Le Bon). Sono invece molte le new entry, a partire da Rick Hatchett (Walton Goggins), persona di mezz'età sempre triste, arrivato al White Lotus di Ko Samui in compagnia della giovane fidanzata Chelsea (Aimee Lou Wood). C'è poi tutta la famiglia Ratliff, guidata dall'arrivista Timothy (Jason Isaacs) e dalla moglie Victoria (Parker Posey), con i figli Saxon (Patrick Schwarzenegger), Piper (Sarah Catherine Hook) e Lochlan (Sam Nivola).

