The White Lotus 3 arriva in TV: dove vedere tutti gli episodi

Ci siamo: debutta oggi The White Lotus 3. La terza stagione dell'apprezzata serie HBO sarà trasmessa a partire da oggi, 17 febbraio, su Sky Atlantic con la possibilità anche di guardare gli episodi tramite Sky On Demand. Complessivamente, la terza stagione di The White Lotus sarà composta da 8 episodi con il season finale programmato per il prossimo 7 aprile.

Per vedere The White Lotus 3 è possibile puntare sull'offerta Sky & Netflix che unisce tutte le serie TV e gli show di Sky (inclusi nel pacchetto Sky TV) a tutto il catalogo di Netflix (con il piano Base senza pubblicità). Nell'abbonamento è incluso Sky Go, per vedere i contenuti di Sky (compreso The White Lotus 3) tramite smartphone, tablet e computer.

L'offerta ha un costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi. Grazie a Sky Go è possibile accedere subito ai contenuti dell'abbonamento che, inoltre, può essere personalizzato con Sky Cinema con Paramount Plus, con un costo aggiuntivo di 10 euro al mese. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Sky qui di sotto.

Cosa prevede l'offerta Sky per vedere The White Lotus 3

L'offerta Sky & Netflix include:

Sky TV con tutti gli show e le serie TV di Sky

con tutti gli show e le serie TV di Sky Netflix con il piano Base senza pubblicità e la possibilità di passare al piano Standard senza pubblicità, al costo di 4 euro al mese in più, oppure al piano Premium, al costo di 8 euro al mese

con il piano Base senza pubblicità e la possibilità di passare al piano Standard senza pubblicità, al costo di 4 euro al mese in più, oppure al piano Premium, al costo di 8 euro al mese Sky Go

Sky Cinema con Paramount Plus al costo di 10 euro al mese in più

Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto. Il costo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi, senza alcun vincolo di permanenza alla fine del periodo promozionale. La promozione è valida anche per chi è già cliente Netflix (in fase di registrazione basterà indicare il proprio account Netflix per modificare il metodo di pagamento).

The White Lotus 3: il trailer

Ecco il trailer ufficiale di The White Lotus 3:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.