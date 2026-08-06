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The Shards è disponibile da oggi in esclusiva su Disney+

La nuova opera di Ryan Murphy è un ambizioso adattamento dell'omonimo romanzo pubblicato nel 2023 da Bret Easton Ellis.
The Shards è disponibile da oggi in esclusiva su Disney+
La nuova opera di Ryan Murphy è un ambizioso adattamento dell'omonimo romanzo pubblicato nel 2023 da Bret Easton Ellis.
Federico Pisanu
Pubblicato il 6 ago 2026
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Giovedì 6 agosto è il giorno del debutto di The Shards, la nuova serie di Ryan Murphy disponibile in esclusiva su Disney+, a conferma del sodalizio pluriennale tra lo showrunner statunitense, autore di progetti come American Horror Story, The Beauty, Pose, Feud e Love Story, e l’emittente televisiva FX.

Grazie all’introduzione dei piani della durata di sei mesi, Disney+ è ora disponibile a partire da 5,99 euro al mese. Al termine del periodo promozionale, il piano selezionato si rinnova al prezzo in vigore il giorno del pagamento:

  • Standard con pubblicità: 5,99 euro al mese per 6 mesi, poi 6,99 euro al mese
  • Standard: 8,99 euro al mese per 6 mesi, poi 10,99 euro al mese
  • Premium: 11,99 euro al mese per 6 mesi, poi 15,99 euro al mese
Pagina offerta Disney+

The Shards è ambientata nella Los Angeles degli anni Ottanta, con al centro la storia di un gruppo di adolescenti tra droga, sesso e omicidi. Stavolta Ryan Murphy ha deciso di portare in televisione l’adattamento dell’omonimo romanzo di Bret Easton Ellis, che negli Stati Uniti è diventato nel giro di poche settimane un caso letterario.

Il protagonista è il diciassettenne Bret (Igby Rygney), alter ego di Ellis, determinato a scoprire l’identità del serial killer che sta seminando il panico all’interno dell’elitaria Buckley School, la scuola che frequenta insieme ai suoi migliori amici, tra cui Robert Mallory (Homer Gere) e Susan Reynolds (Kaia Gerber).

Un’ultima curiosità: prima dell’arrivo di FX e Ryan Murphy, il romanzo dello scrittore di American Psycho avrebbe dovuto diventare una serie HBO diretta dal nostro Luca Guadagnino, che in passato aveva già affrontato temi analoghi nello spettacolare racconto di formazione quale è Chiamami col tuo nome. Del progetto originario non se ne fece però più nulla, a causa di alcune divergenze di vedute tra l’emittente e il regista italiano.

Pagina offerta Disney+

https://youtu.be/Zpm9HUOrZIc?si=xpQmPouU4gRMtr8U

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