The Punisher sta per tornare su Disney Plus: ecco quando arriva One Last Kill

Tra le prossime novità per il catalogo di Disney Plus, piattaforma di streaming sempre più punto di riferimento per l'intrattenimento domestico, ci sarà anche The Punisher: One Last Kill, con il ritorno di Jon Bernthal nei panni di The Punisher, personaggio che tornerà anche nel prossimo film di Spiderman.

Il nuovo speciale sarà sulla piattaforma di streaming di Disney a partire dal prossimo 12 maggio 2026. Nel frattempo, gli appassionati hanno la possibilità di recuperare le serie precedenti e tutti gli altri contenuti collegati tramite il ricco catalogo della piattaforma, accessibile tramite un abbonamento a partire da 6,99 euro al mese.

Per tutti i dettagli potete accedere a Disney Plus qui di sotto.

Come accedere a Disney Plus

Per accedere a Disney Plus è possibile scegliere tra tre diversi piani. Il primo è il piano Standard con pubblicità che permette l'accesso a tutto il catalogo di contenuti della piattaforma con un costo di 6,99 euro al mese e la fruizione dei contenuti in Full HD e da un massimo di 2 dispositivi in contemporanea.

C'è poi il piano Standard senza pubblicità che ha un costo di 10,99 euro al mese oppure di 109,90 euro per un anno, riprendendo le caratteristiche del piano precedente ma senza considerare la pubblicità. A completare l'offerta troviamo il piano Premium, con contenuti in 4K e 4 accessi in contemporanea, che costa 15,99 euro al mese oppure 159,90 euro per un anno.

Tutte le versioni di Disney Plus sono attivabili senza vincoli e sono disponibili tramite il sito ufficiale della piattaforma, accessibile qui di sotto. L'attivazione di uno dei piani garantisce l'accesso immediato all'intero catalogo di contenuti della piattaforma.

Il trailer ufficiale

Ecco il trailer ufficiale di The Punisher: One Last Kill. L'appuntamento sulla piattaforma è fissato per il prossimo 12 maggio 2026.

https://youtu.be/1cs9W8soQ2k

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