The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il gioco più atteso dell'anno è IN SCONTO

Entrare a far parte del mondo Nintendo equivale a bagnare i piedi in un mare di esclusività in cui a farla da padrona è proprio il concetto di esclusiva. Tutto ciò che è Nintendo rimane all'interno di questo ecosistema perfetto che non necessità di confronto con nessun altro brand. Tanti sono i titoli e le serie in esclusiva per le piattaforme della grande N, tra le più amate c'è sicuramente Zelda. Il capitolo di quest'anno, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom era tra i videogiochi più attesi dell'anno e Amazon lo propone in offerta a 59,98€ per un totale di 8% di sconto.

Accompagna Link in un'altra epopea con lo sconto su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il seguito di Breath of the Wild, capitolo precedente che ha sconvolto completamente il mercato videoludico. Anche questo Tears of the Kingdom, però, in termini di impatto sull'industria dei videogames non è stato da meno. La critica lo ha accolto con votazioni eccellenti che, nella maggior parte dei casi, sono state da 10 su 10. In questo capitolo si ritornerà nel fantastico mondo di Hyrule che, però, questa volta sarà strutturato su 3 livelli.

Oltre alla mappa base sarà possibile avventurarsi nel sottosuolo e soprattutto in cielo tra le isole fluttuanti. Un nuovo sistema di crafting approfondirà il gameplay dando la possibilità al giocatore di realizzare veicoli, armi e strumenti di ogni tipologia dando libero sfogo alla fantasia. Il tutto accompagnato da una narrazione intensa, nel pieno stile Zelda.

Ribadiamo, dunque, l'offerta. Amazon mette in sconto dell'8% The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per un prezzo finale totale di 59,98€. Acquistatelo!

