The Legend of Zelda: Tears of Kingdom, le avventure di Link IN SCONTO su eBay

Se Breath of the Wild è stato considerato, a detta di tutti, un vero e proprio capolavoro, anche The Legend of Zelda: Tears of Kingdom non è da meno ed è stato approvato a pieni voti sia dalla critica specializzata sia dalla community Nintendo che, addirittura, ritiene che rappresenti un passo in avanti anche rispetto al suo predecessore. Le esclusive della Grande N, si sa, è molto difficile trovarle a prezzi scontati ed è per questo che vi segnaliamo l'opportunità di risparmiare qualche euro su questo titolo andando ad applicare il coupon "SETTEMBRE2023" sul carrello di eBay per acquistare il gioco a 62,91€ piuttosto che 69,99€.

Zelda: Tears of Kingdom in sconto su eBay!

Come detto poc'anzi, Nintendo è molto restia nell'applicare sconti o abbassare i prezzi sulle proprie esclusive perché, in quanto tali e in quanto parte di un ecosistema che fa dell'unicità la sua forza ritiene che non sia necessario mettere in saldo i propri prodotti. E dunque, in questo caso, va segnalata assolutamente la possibilità di acquistare il nuovo capitolo della saga di Zelda in sconto.

Nella vastissima Hyrule, Link si troverà ad affrontare una nuova forza oscura e maligna tentando sempre di proteggere la principessa Zelda. Il tutto con delle particolari innovazioni in termini di gameplay con nuove meccaniche di crafting che vi permetteranno di dare sfogo alla fantasia. Ben tre livelli di mappa che si sviluppa sul suolo, sotto il suolo e, indovinate un po'... in cielo! La vera novità sta proprio nella porzione di mappa che si sviluppa fra i cieli ed offre un'esperienza ancor più suggestiva!

Per beneficiare dello sconto di eBay, dunque, vi basterà inserire nel carrello il gioco e, in fase di pagamento, dopo aver inserito tutti i dati, scrivere nella barra dedicata ai coupon "SETTEMBRE2023" e avrete così uno sconto sul prezzo di listino che vi permetterà di acquistare il gioco a 62,91€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.