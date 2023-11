"The bright side of the moon...", SCONTO SHOCK sulla Lampada a forma di Luna su Amazon (-41%)

Illumina con raffinatezza il tuo spazio abitativo grazie all'incantevole atmosfera della lampada lunare iperrealistica di Mydethun, un autentico capolavoro stampato in 3D che cattura in maniera straordinaria la bellezza e la maestosità della nostra preziosa luna. La superficie lunare di questa straordinaria lampada è stata sapientemente progettata sfruttando la tecnologia avanzata di stampa 3D, prendendo ispirazione dai dettagli astronomici forniti direttamente dalla prestigiosa agenzia NASA.

Questa lampada innovativa va ben oltre la sua funzione illuminante, trasformandosi in un regalo affascinante e perfetto per molteplici occasioni. Realizzata con materiali eco-sostenibili in PLA, questa lampada di fascino si presenta in una confezione semplice e raffinata, pronta a sorprendere e incantare chiunque la riceva.

Collocata con eleganza su una base di legno, la lampada lunare aggiunge un tocco estetico pregiato all'arredamento della tua stanza. La parte inferiore della luce notturna è stata studiata con attenzione per preservare nel modo più accurato possibile la forma autentica della luna.

La lampada a doppio colore offre la flessibilità di regolare facilmente la tonalità della luce, permettendo di passare dal bianco lunare al giallo caldo con un semplice tocco sul mini interruttore touch nella parte inferiore. Dotata di una batteria ricaricabile, questa lampada assicura una durata della batteria di 8 ore e si ricarica rapidamente in soli 2 ore.

Oggi, su Amazon, la lampada a forma di luna è scontata del 41% per un costo finale di 23,79€.