TFBank: la carta che sta al passo con te, senza complicazioni, giovane e chiara

Niente linguaggio da banca vecchio stile, niente scartoffie, niente cose da capire a metà: TF MasterCard Gold è pensata per chi vuole una carta che si spiega da sola e si muove alla tua velocità. Con TFBank completi la richiesta online in soli 3 minuti. senza documenti cartacei e senza dover chiedere spiegazioni a nessuno. Canone gratuito, regole chiare, tutto sotto controllo dal telefono.

TF MasterCard Gold: ti spiega tutto, senza fronzoli

TF MasterCard Gold non ti fa perdere tempo a decifrare condizioni scritte in piccolo: zero canone annuo, punto e basta. È una carta pensata per stare al passo con la tua quotidianità, che si tratti di una spesa al supermercato o di un acquisto importante, e funziona subito con Apple Pay e Google Pay: un tap con lo smartphone o lo smartwatch e sei a posto, senza configurazioni infinite. Anche sulla gestione dei pagamenti, tutto è chiaro fin dal primo momento:

Fino a 55 giorni a tasso zero: compri oggi, saldi quando vuoi entro 55 giorni, senza interessi da calcolare.

compri oggi, saldi quando vuoi entro 55 giorni, senza interessi da calcolare. Rimborso su misura: decidi tu, mese per mese, se saldare tutto insieme o dilazionare - nessun automatismo che non capisci, nessuna sorpresa in estratto conto.

decidi tu, mese per mese, se saldare tutto insieme o dilazionare - nessun automatismo che non capisci, nessuna sorpresa in estratto conto. Zero commissioni sul cambio valuta: quello che spendi all'estero è quello che vedi in estratto conto, senza calcoli complicati da fare dopo.

quello che spendi all'estero è quello che vedi in estratto conto, senza calcoli complicati da fare dopo. Assicurazione viaggio inclusa, senza clausole da studiare: basta usare la carta per coprire almeno il 50% delle spese del viaggio per attivare automaticamente una copertura completa - assistenza medica, protezione bagaglio, rimborso per annullamento e tutela infortuni.

TF MasterCard Gold è la carta di chi non vuole perdere tempo a capire come funziona una carta: la richiedi in un attimo, la usi in modo intuitivo e lei si adatta al tuo ritmo, non il contrario. Entra nel futuro dei pagamenti digitali con TFBank.

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