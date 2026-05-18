TF Mastercard Gold: una carta di credito senza commissioni annuali

Ottenere una carta di credito senza commissioni annuali nel nostro Paese è un’autentica impresa, ma le eccezioni che confermano la regola non mancano. Quest’anno ad esempio è possibile fare affidamento sulla carta di credito TF Mastercard Gold, emessa dalla banca online svedese TF Bank.

Oltre a non presentare alcun tipo di canone, né mensile né tantomeno annuale, vanta un’assicurazione di viaggio gratuita, l’assenza di commissioni sui cambi e la possibilità di effettuare acquisti senza interessi fino a 55 giorni. Per richiederla è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata disponibile sul sito di TF Bank, tramite una procedura che dura meno di tre minuti.

Alla scoperta di TF Mastercard Gold

Con la carta di credito TF Mastercard Gold si ottiene una carta a 360 gradi con numerosi vantaggi. Tra i più importanti si annovera appunto l’assenza di commissioni annuali legate al suo utilizzo, tanto in Italia quanto all’estero, a differenza di quanto accade con la stragrande maggioranza delle altre carte di questo tipo.

È anche disponibile una comoda applicazione per Android e iOS (TF Mobile App), con cui è possibile mantenere sotto controllo le proprie spese ovunque ci si trovi, seguire qualsiasi transazione in tempo reale, autenticare gli acquisti effettuati online in modo sicuro, accedere al proprio estratto conto quando lo si desidera, nonché bloccare o sbloccare la carta all’istante.

Sono a disposizione inoltre pagamenti rateali flessibili, con l’opportunità di godersi fino a 55 giorni senza interessi per ogni singolo acquisto e scegliere se saldare l’importo in un’unica soluzione oppure a rate.

Infine, per chi ama le vacanze all’estero può fare affidamento non solo su un’assicurazione di viaggio completa, con tanto di rimborso in caso di annullamento viaggio e smarrimento bagagli, ma anche sull’assenza di costi extra per l’utilizzo della carta nei Paesi al di fuori dell’Italia e le zero commissioni sui cambi di valuta.

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