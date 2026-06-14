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TF MasterCard Gold: la carta di credito a zero canone che richiedi in 3 minuti

Dimentica le attese in filiale. Richiedi la TF MasterCard Gold online in meno di 3 minuti: zero canone annuo, fino a 55 giorni senza interessi.
TF MasterCard Gold: la carta di credito a zero canone che richiedi in 3 minuti
Dimentica le attese in filiale. Richiedi la TF MasterCard Gold online in meno di 3 minuti: zero canone annuo, fino a 55 giorni senza interessi.
Roberta Bonori
Pubblicato il 14 giu 2026
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Dimentica le code in filiale e la burocrazia: oggi ottenere una carta di credito è questione di pochi click. Con TFBank completi la richiesta online in soli 180 secondie senza documenti cartacei. La TF MasterCard Gold azzera i costi fissi regalandoti una carta a canone annuo gratuito, flessibile nei rimborsi e dotata di un'assicurazione viaggio inclusa.

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TF MasterCard Gold: zero canone, massima flessibilità

La TF MasterCard Gold è stata progettata per eliminare gli attriti della quotidianità finanziaria. Parliamo di uno strumento a zero commissioni annuali, ideale sia per le piccole spese di tutti i giorni sia per gli investimenti più importanti. Abbinare la carta ai propri dispositivi è immediato grazie alla piena compatibilità con Apple Pay e Google Pay: per pagare in sicurezza basta un semplice tap con lo smartphone o lo smartwatch. La vera svolta è però nella gestione del budget:

  • Fino a 55 giorni a tasso zero: Puoi effettuare i tuoi acquisti e rimandare il saldo fino a 55 giorni senza pagare un centesimo di interessi.

  • Rimborso su misura: Sei tu a decidere come pagare l'estratto conto, scegliendo di mese in mese se saldare l'importo in un'unica soluzione o se dilazionarlo in comode rate.

Se viaggi spesso per lavoro o per piacere, questa carta si trasforma nel compagno di viaggio ideale per due motivi fondamentali:

  • Zero commissioni sul cambio valuta: Dici addio alle brutte sorprese sull'estratto conto quando fai acquisti all'estero; la conversione della valuta non prevede costi extra.

  • Assicurazione inclusa nel biglietto: Utilizzando la carta per coprire almeno il 50% dei costi del tuo viaggio, attivi automaticamente una polizza assicurativa completa. La copertura include l'assistenza medica, la protezione del bagaglio smarrito o danneggiato (fino a 2.500 euro), il rimborso per annullamento della partenza (fino a 3.000 euro) e la tutela infortuni.

Richiederla è un attimo, gestirla è intuitivo, viaggiare utilizzandola è sicuro. Entra nel futuro dei pagamenti digitali con TFBank.

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